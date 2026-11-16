Quảng Ninh đưa hệ thống pin lưu trữ năng lượng vào lưới điện

Hệ thống GO Hạ Long đã sử dụng hiệu quả điện mặt trời mái nhà. Ảnh: EVN

Đến hết tháng 10/2026, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã hoàn thành lắp đặt, nghiệm thu và đóng điện 3 hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS). Đây là giải pháp công nghệ mới nhằm tăng tính linh hoạt trong vận hành, hỗ trợ cân bằng phụ tải và nâng cao độ ổn định của lưới điện trước nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng.

BESS (Battery Energy Storage System) là hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin, được kết nối trực tiếp với lưới điện, có khả năng tiếp nhận điện năng để tích trữ và phát điện trở lại khi có yêu cầu. Có thể hình dung đây là một “kho năng lượng” hai chiều, giúp hệ thống điện chủ động hơn trong điều tiết cung cầu theo từng thời điểm.

Khi phụ tải thấp hoặc hệ thống có điều kiện tích trữ, BESS tiếp nhận điện năng. Khi nhu cầu sử dụng điện tăng hoặc lưới điện cần hỗ trợ, hệ thống có thể phát điện trở lại. Nhờ đó, thiết bị có khả năng góp phần san bằng biểu đồ phụ tải, giảm áp lực vào giờ cao điểm và tăng tính linh hoạt trong vận hành.

BESS không thay thế các nguồn phát điện hay các dự án đầu tư lưới điện truyền thống mà đóng vai trò bổ trợ, giúp khai thác hiệu quả hơn năng lực hạ tầng hiện có. Hiệu quả của hệ thống phụ thuộc vào vị trí lắp đặt, công suất, dung lượng lưu trữ, phương thức điều khiển và khả năng phối hợp với trung tâm điều độ.

Tại Quảng Ninh, việc hoàn thành lắp đặt, nghiệm thu và đóng điện 3 hệ thống BESS là bước chuẩn bị quan trọng để ngành điện địa phương tiếp nhận, làm chủ công nghệ lưu trữ năng lượng. Cùng với đầu tư thiết bị, công tác đào tạo nhân lực, xây dựng quy trình vận hành và xử lý sự cố được triển khai nhằm bảo đảm các hệ thống đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, an toàn khi đưa vào khai thác.

Ông Vũ Việt Hồng, Phó Giám đốc Xí nghiệp Lưới cao thế (Công ty Điện lực Quảng Ninh) cho biết, để tiếp nhận và làm chủ công nghệ mới, đơn vị đã phối hợp với các bên trong toàn bộ quá trình từ thi công, nghiệm thu đến đóng điện. Đặc biệt, đội ngũ nhân viên trực vận hành, thao tác lưới điện tại các trạm 110kV đã trực tiếp tham gia quá trình thử nghiệm sau hòa lưới, qua đó nắm bắt các thao tác xử lý tình huống thực tế dưới sự hướng dẫn của chuyên gia.

Các quy trình vận hành, xử lý sự cố, bảo trì và bảo dưỡng cũng được xây dựng để bảo đảm hệ thống được khai thác an toàn, ổn định.

Nhiều tòa nhà, hộ gia đình ở phường Hạ Long đã lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Ảnh: PCQN

Trước đó, sáng 4/11/2026, Công ty Điện lực Quảng Ninh tổ chức chương trình chứng kiến thử nghiệm sau hòa lưới và đào tạo hướng dẫn vận hành hệ thống BESS thuộc Gói thầu BESS.G08. Chương trình được triển khai với sự phối hợp của Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc, hướng tới nâng cao năng lực vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và tiếp nhận chuyển giao công nghệ.

Nội dung đào tạo được tổ chức theo hai phần gồm lý thuyết tập trung và thực hành tại hiện trường. Tại trụ sở Công ty Điện lực Quảng Ninh, cán bộ, kỹ sư và nhân viên kỹ thuật được hướng dẫn về cấu trúc, nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành hệ thống pin lưu trữ. Các cán bộ, nhân viên trực tiếp vận hành cũng trao đổi, kiến nghị về việc cài đặt, chỉnh định và hoàn thiện hệ thống phù hợp với yêu cầu thực tế, phương thức vận hành của đơn vị.

Phần thực hành được triển khai tại các Trạm biến áp 110kV Giếng Đáy, Uông Bí và Tràng Bạch. Tại đây, chuyên viên các phòng chức năng, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Quảng Ninh và nhân viên trực thao tác lưới điện trực tiếp chứng kiến quá trình thử nghiệm sau hòa lưới, thực hành các tình huống vận hành dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu.

Việc tổ chức đào tạo và thử nghiệm sau hòa lưới không chỉ giúp đội ngũ kỹ thuật tiếp cận công nghệ mới mà còn tạo cơ sở để đơn vị hoàn thiện phương thức vận hành, bảo trì và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình khai thác hệ thống.

Theo Bộ Công Thương, tiến độ thực hiện các dự án điện theo Quy hoạch điện VIII hiện còn chậm. Nếu các dự án nguồn và lưới điện tiếp tục chậm tiến độ, hệ thống điện quốc gia có thể thiếu khoảng 4.256 MW công suất và 2,9 tỷ kWh điện năng trong năm 2027. Tình trạng thiếu hụt được dự báo tiếp tục tăng trong giai đoạn 2028-2030, tập trung chủ yếu ở miền Bắc. Riêng năm 2027, khu vực miền Bắc có thể thiếu khoảng 5.680 MW công suất; đến năm 2030, mức thiếu hụt dự kiến lên tới 13.026 MW.

Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp nâng cao tính linh hoạt của hệ thống điện có ý nghĩa quan trọng. Đối với Quảng Ninh, nhu cầu điện phục vụ các khu công nghiệp, khu kinh tế, cơ sở sản xuất công nghiệp và các khu, điểm du lịch đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, vận hành và bảo đảm cung cấp điện.

Khi được bố trí tại vị trí phù hợp và tích hợp với hệ thống điều khiển, giám sát, BESS có thể hỗ trợ điều chỉnh công suất, đáp ứng tốt hơn những biến động của phụ tải và khai thác hiệu quả hạ tầng điện hiện có. Hệ thống cũng có tiềm năng hỗ trợ tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, góp phần nâng cao khả năng thích ứng của lưới điện trước những thay đổi về nguồn và nhu cầu sử dụng điện.

Ông Lê Bá Quyến, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết, công ty tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành và đơn vị liên quan nghiên cứu, đánh giá nhu cầu, lựa chọn vị trí, quy mô và phương án vận hành hệ thống pin lưu trữ phù hợp với đặc điểm lưới điện từng khu vực. Cùng với đó là yêu cầu về an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy, hiệu quả đầu tư và khả năng phối hợp với hệ thống điện hiện hữu.

Theo ông Lê Bá Quyến, nếu được quy hoạch, đầu tư và vận hành phù hợp, BESS sẽ góp phần giúp công ty nâng cao chất lượng cung cấp điện, đáp ứng yêu cầu phát triển phụ tải và đồng hành cùng địa phương thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.

Việc hoàn thành 3 hệ thống BESS và tổ chức đào tạo, thử nghiệm sau hòa lưới cho thấy Công ty Điện lực Quảng Ninh đang từng bước chuẩn bị các điều kiện về công nghệ và nhân lực để ứng dụng giải pháp lưu trữ năng lượng. Đây là một trong những hướng bổ trợ cho công tác vận hành lưới điện, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện an toàn, ổn định và phát triển lưới điện thông minh trên địa bàn.