Thành quả này tạo nền tảng vững chắc cho quản lý nhà nước và rút ra nhiều bài học thực tiễn trong chuyển đổi số ngành đất đai.

Bứt phá từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị

​Rà soát thông tin thửa đất, quyết tâm hoàn thành làm sạch tối thiểu 80% dữ liệu trước ngày 30/11/2026 để đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Cụ thể hóa lộ trình hoàn thiện dữ liệu đất đai quốc gia, đến nay thành phố Quảng Ninh đã hoàn thành xây dựng dữ liệu cho hơn 1,926 triệu trong tổng số hơn 1,946 triệu thửa đất toàn thành phố, đạt tỷ lệ 99% theo ghi nhận trên Hệ thống giám sát tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đối chiếu với Kế hoạch số 12853/KH-BNNMT, Quảng Ninh vượt chỉ tiêu năm 2026 tới 34.019 thửa đất, kéo giảm khối lượng thửa đất còn phải triển khai trong năm 2027 từ 53.540 thửa xuống còn 19.621 thửa.

Đáng chú ý, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu lên Nhóm 1 (nhóm dữ liệu đạt chuẩn) ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với hơn 1,888 triệu thửa đất, chiếm 97,1% tổng số thửa toàn địa bàn, đưa Quảng Ninh vào nhóm dẫn đầu cả nước. So với mốc chỉ tiêu hết tháng 11/2026, thành phố vượt 115.256 thửa (đạt 106,5% kế hoạch tháng 11), khiến khối lượng dữ liệu cần chuẩn hóa đến hết năm chỉ còn 3.554 thửa.

Đến nay, 46/54 xã, phường, đặc khu đạt tỷ lệ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên 90%, tiêu biểu như Hạ Long, Hoành Mô, Cái Chiên, Quảng Đức, Cô Tô. Việc liên thông phần mềm quản lý đất đai VNPT-iLIS cũng phát huy hiệu quả rõ nét khi tiếp nhận, giải quyết 9.524 thủ tục hành chính; trong đó tổ công tác lưu động của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đã trực tiếp xuống cơ sở hỗ trợ giải quyết 310 trường hợp.

Chia sẻ về bước chuyển biến này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Nguyễn Văn Công cho biết, xuất phát điểm vào tháng 4/2026, toàn thành phố mới có 2.600 thửa đất đạt Nhóm 1, nhưng nay đã bứt phá lên gần 1,9 triệu thửa. Thành quả đó bắt nguồn từ sự chỉ đạo xuyên suốt của cả hệ thống chính trị: Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo tiến độ hằng tháng và tổ chức 2 kỳ họp chuyên đề chỉ đạo; UBND thành phố kiểm điểm 2 tuần/lần; Công an thành phố – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo – thường xuyên kiểm tra, huy động lực lượng công an cơ sở cùng chính quyền đối soát dữ liệu. Tại các xã, phường, đặc khu, Bí thư cấp ủy trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo để vận động nhân dân phối hợp cung cấp thông tin.

Theo ông Nguyễn Văn Công, Quảng Ninh là một trong những địa phương đầu tiên vận dụng cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 193/2025/QH15 của Quốc hội để chỉ định thầu các đơn vị đủ năng lực triển khai gói thầu công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; đồng thời phân cấp mạnh cho cấp sở và Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt dự toán, thanh toán vốn, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Song song với bảo đảm nguồn lực cho nhà thầu, thành phố tăng cường kiểm tra công vụ, kiên quyết kỷ luật, thay thế cán bộ thiếu trách nhiệm. "Mục tiêu của Quảng Ninh là trong năm nay hoàn thành toàn bộ việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; sang năm 2027 tập trung chỉnh lý, làm sạch để bảo đảm dữ liệu luôn 'đúng, đủ, sạch, sống'", Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, để tạo đột phá về hạ tầng dữ liệu nền, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ký hợp đồng hơn 219,1 tỷ đồng với Công ty Cổ phần Tổng công ty Công nghệ Thiết kế Xây dựng Việt Nam (VDCD Group) đo đạc bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa chính toàn địa bàn. Thực nghiệm tại 3 khu vực thuộc phường Cao Xanh cho thấy tổ hợp công nghệ bay chụp không người lái (UAV LiDAR) kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và đo đạc trực tiếp đạt độ chính xác cao, tiết kiệm khoảng 29,1% chi phí ngoại nghiệp; hiện nhà thầu đang triển khai thực tế tại phường Hạ Long.

Gỡ nút thắt thực tiễn, nhân rộng mô hình chuẩn hóa dữ liệu

Thành phố Quảng Ninh đã hoàn thành 99,8% kế hoạch làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đất đai cả năm 2026.

Dù đạt kết quả toàn diện, tiến độ cơ sở vẫn gặp rào cản khi còn 8/54 địa phương đạt dưới 90%, thấp nhất là phường Hà An (70,2%) và phường Hiệp Hòa (77,7%). Nguyên nhân do cán bộ địa chính cơ sở mỏng, kiêm nhiệm nhiều việc; nhiều hồ sơ giấy lưu trữ qua các thời kỳ thiếu thông tin căn cước công dân, sai lệch tọa độ hoặc chưa cập nhật biến động thực địa.

Để cán đích trước ngày 31/12/2026, các cơ quan chức năng kiến nghị UBND thành phố xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân chậm tiến độ; yêu cầu cấp xã huy động tối đa nhân lực hoàn tất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 10.500 thửa đất ở và đất nông nghiệp tồn đọng. Các nhà thầu như VNPT-IT, GTIN CTS cần tăng cường thi công liên tục, tổ chức "tổ giao liên" bàn giao dữ liệu cho cấp xã tối thiểu 3 lần/tuần để loại bỏ trùng lặp; Viễn thông Quảng Ninh trực kỹ thuật bảo đảm thông suốt phần mềm VNPT-iLIS.

Là đơn vị trực tiếp tổ chức triển khai phần mềm và làm sạch dữ liệu, ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT) cho biết, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng với quyết tâm lội ngược dòng từ vị trí xuất phát thấp, Tập đoàn đã huy động đồng bộ nhân lực từ lãnh đạo đến đội ngũ thi công. VNPT triển khai theo mô hình kết hợp ba năng lực gồm chuyên môn dữ liệu đất đai, ứng dụng công nghệ và thi công quy mô lớn; lấy VNPT Quảng Ninh làm đầu mối và tăng cường nhân lực chuyên môn từ các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Đặc biệt, VNPT-IT đã chuẩn hóa quy trình, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công cụ quản trị chuyên dụng để biến việc làm sạch dữ liệu thành dây chuyền chuyên nghiệp, điều hành theo ngày, theo địa bàn gắn với sản lượng và chất lượng cụ thể nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc cùng cơ sở.

Đánh giá từ thực tiễn triển khai tại Quảng Ninh, ông Nguyễn Đức Kiên cho rằng với các địa phương đang làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai khối lượng lớn trong thời gian ngắn, thách thức lớn nhất là tổ chức được phương thức thi công chuyên nghiệp, đồng bộ và huy động nguồn lực lớn. Bài học rút ra là cần sự kết hợp chặt chẽ giữa chuyên môn đất đai, công nghệ, quản trị và sự phối hợp nhịp nhàng của chính quyền địa phương, nơi giữ vai trò quyết định trong cung cấp, xác minh dữ liệu gốc.

"Qua quá trình huy động, đào tạo và 'thực chiến' tại Quảng Ninh, VNPT đã hình thành lực lượng nhân sự 'lõi' tại các địa bàn. Đây là nền tảng quan trọng để chúng tôi đồng hành cùng các tỉnh, thành phố triển khai nhanh, bảo đảm tiến độ và chất lượng cơ sở dữ liệu đất đai trên phạm vi toàn quốc", Phó Tổng Giám đốc VNPT-IT chia sẻ.