Quảng Ninh dự kiến xây 5 kho xăng dầu, tổng sức chứa tới 376.000m³

Quảng Ninh quy hoạch xây mới 5 kho dự trữ xăng dầu. (Ảnh minh họa)

Việc xây mới 5 kho dự trữ xăng dầu nhằm hiện thực hóa Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023.

Theo Sở Công Thương thành phố Quảng Ninh, địa phương hiện có hệ thống hạ tầng cung ứng và dự trữ năng lượng, gồm Cảng B12 có khả năng tiếp nhận tàu công suất đến 40.000 DWT, năng lực thông qua 6 triệu m3/năm; 5 kho xăng dầu hiện hữu với tổng sức chứa gần 337.000m3; hơn 500km đường ống dẫn xăng dầu liên tỉnh, thành phố cùng trên 180 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên bộ và dưới biển.

Hàng năm, lượng xăng dầu tồn chứa và lưu chuyển trên địa bàn ước đạt từ 4,4 đến 4,6 triệu m3/tấn. Riêng năm 2026, tổng nhu cầu đăng ký kinh doanh xăng dầu của các thương nhân đầu mối trên địa bàn đạt 4,632 triệu m3. Trong đó, lượng tiêu thụ nội tỉnh ước khoảng 1,25 triệu m3, phục vụ các ngành sản xuất như khai thác than, san lấp và ngành điện.

Phần lớn dung lượng còn lại tiếp tục đóng vai trò đầu mối điều phối, phục vụ nhu cầu tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hòa Bình và Ninh Bình.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng có nhiều biến động, Quảng Ninh đang tăng cường các giải pháp bảo đảm nguồn cung. Từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra 6 thương nhân đầu mối, phân phối kinh doanh xăng dầu; lực lượng quản lý thị trường thành phố kiểm tra 30 cuộc, phát hiện và xử lý vi phạm đối với 11 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 286 triệu đồng.

Thời gian tới, Sở Công Thương Quảng Ninh tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, theo dõi diễn biến thị trường năng lượng trong nước và quốc tế để chủ động phương án bình ổn, bảo đảm an ninh năng lượng và duy trì chuỗi cung ứng.