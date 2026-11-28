Nội dung trên được Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Nguyễn Văn Công chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan trong buổi làm việc mới đây với Tập đoàn FPT và Công ty SkyDrive (Nhật Bản) bàn phương án ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và đề xuất thử nghiệm phương tiện bay điện cất, hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) tại Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Nguyễn Văn Công đề nghị các đơn vị sớm triển khai thử nghiệm các thiết bị bay không người lái tại Quảng Ninh.

Tại buổi làm việc, Tập đoàn FPT đề xuất ứng dụng UAV phục vụ công tác quản lý, giám sát hoạt động tàu thuyền, môi trường, giao thông và cứu hộ trên vịnh Hạ Long; phát hiện sớm cháy rừng và khảo sát, hỗ trợ ứng phó mưa bão, sạt lở.

Hệ thống có thể kết nối camera, cảm biến hiện có, truyền hình ảnh trực tiếp về trung tâm chỉ huy, hỗ trợ cơ quan chức năng theo dõi và xử lý tình huống. FPT đề xuất triển khai theo lộ trình, từ trình diễn công nghệ, thí điểm tại một số khu vực đến nghiên cứu mở rộng mạng lưới.

Bên cạnh đó, FPT và đối tác Nhật Bản SkyDrive đề xuất thử nghiệm phương tiện bay điện eVTOL, nghiên cứu khả năng phát triển dịch vụ taxi bay tại Quảng Ninh. Mẫu SD-05 của SkyDrive có 3 chỗ ngồi, gồm 1 phi công và 2 hành khách, tốc độ tối đa khoảng 100km/h. Doanh nghiệp đang hoàn thiện các thủ tục chứng nhận, hướng tới khai thác thương mại từ năm 2028.

Đơn vị tư vấn Nhật Bản giới thiệu phương tiện bay điện eVTOL.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo TP Quảng Ninh và các sở, ngành tập trung trao đổi về điều kiện triển khai, yêu cầu bảo đảm an toàn hàng không, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và tuân thủ quy định pháp luật.

Việc nghiên cứu, thử nghiệm các công nghệ này sẽ được xem xét trên cơ sở nhu cầu thực tế và khả năng quản lý của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Nguyễn Văn Công yêu cầu các sở, ngành chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ứng dụng phát triển kinh tế tầm thấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù từng lĩnh vực; đồng thời tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng công nghệ để phát triển các mô hình dịch vụ mới.

Trong đó, chú trọng khả năng kết nối logistics, phục vụ nhu cầu vận chuyển, giao nhận hàng hóa tại những khu vực địa hình chia cắt, vùng sâu, vùng xa, trên biển và các điểm du lịch; mở rộng ứng dụng trong các lĩnh vực du lịch, y tế và dịch vụ dân sinh.

Các thiết bị bay không người lái mang tính ứng dụng cao được trình bày tại buổi làm việc.

Dự kiến, TP Quảng Ninh triển khai thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) và phương tiện bay điện cất, hạ cánh thẳng đứng vào giữa năm 2027.

Để chuẩn bị cho quá trình này, lãnh đạo TP Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành cần chủ động phối hợp với doanh nghiệp xây dựng phương án thử nghiệm, đồng thời kết nối, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp trong thành phố nhằm từng bước đưa các ứng dụng vào thực tiễn.

Thành phố cam kết đồng hành, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai. Đây là hướng phát triển có nhiều tiềm năng, phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm địa lý cũng như định hướng phát triển du lịch, dịch vụ của Quảng Ninh.