Quảng Ninh dự kiến thử nghiệm UAV và phương tiện bay điện cất, hạ cánh thẳng đứng vào giữa năm 2027. Ảnh: CT Group.

Theo UBND TP Quảng Ninh, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Công vừa có buổi làm việc với Tập đoàn FPT và Công ty SkyDrive (Nhật Bản) về phương án ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và đề xuất thử nghiệm phương tiện bay điện cất, hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) tại địa phương.

Tại buổi làm việc, FPT đề xuất ứng dụng UAV vào công tác quản lý, giám sát hoạt động tàu thuyền, môi trường, giao thông và cứu hộ trên vịnh Hạ Long; phát hiện sớm cháy rừng; khảo sát, hỗ trợ ứng phó mưa bão, sạt lở.

Hệ thống có thể kết nối với camera, cảm biến hiện có, truyền hình ảnh trực tiếp về trung tâm chỉ huy, giúp cơ quan chức năng theo dõi và xử lý tình huống. FPT đề xuất triển khai theo lộ trình, từ trình diễn công nghệ, thí điểm tại một số khu vực đến nghiên cứu mở rộng mạng lưới.

Bên cạnh đó, FPT cùng đối tác Nhật Bản SkyDrive đề xuất thử nghiệm phương tiện bay điện eVTOL, nghiên cứu khả năng phát triển dịch vụ taxi bay tại Quảng Ninh. Mẫu SD-05 của SkyDrive có 3 chỗ ngồi, gồm 1 phi công và 2 hành khách, tốc độ tối đa khoảng 100 km/h. Doanh nghiệp đang hoàn thiện các thủ tục chứng nhận, hướng tới khai thác thương mại từ năm 2028.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo thành phố và các sở, ngành đã trao đổi về điều kiện triển khai, yêu cầu bảo đảm an toàn hàng không, an ninh quốc phòng, trật tự xã hội và tuân thủ quy định pháp luật. Việc nghiên cứu, thử nghiệm sẽ được xem xét dựa trên nhu cầu thực tế và năng lực quản lý của địa phương.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu giải pháp ứng dụng phát triển kinh tế tầm thấp, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ vào các mô hình dịch vụ mới.

Dự kiến, Quảng Ninh sẽ triển khai thử nghiệm UAV và phương tiện bay điện cất, hạ cánh thẳng đứng vào giữa năm 2027. Để chuẩn bị, các sở, ngành được yêu cầu phối hợp với doanh nghiệp xây dựng phương án thử nghiệm, đồng thời kết nối, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp trong thành phố nhằm từng bước đưa công nghệ vào thực tiễn.

Thành phố cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai. Đây được xem là hướng phát triển có tiềm năng, phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm địa lý và định hướng phát triển du lịch, dịch vụ của địa phương.

Bên cạnh Quảng Ninh, Hà Nội cũng đang nghiên cứu, thử nghiệm có kiểm soát các phương tiện bay để phục vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Cụ thể vào cuối tháng 9 vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và CTCP Thương mại Đầu tư và Công nghệ Hưng Việt đã ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu, thử nghiệm có kiểm soát mô hình phát triển kinh tế tầm thấp, với phương tiện vận chuyển hành khách và hàng hóa tự hành EHang.

Hai bên dự kiến sẽ tổ chức các chương trình đào tạo kỹ thuật về vận hành thiết bị bay không người lái; xây dựng trung tâm vận hành, quản lý phương tiện bay thẳng đứng eVTOL; nghiên cứu các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy định về vận hành, an toàn bay. Đồng thời, hợp tác chuyển giao công nghệ, trao đổi chuyên môn và kiến thức kỹ thuật.