Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Nguyễn Văn Công vừa làm việc với Tập đoàn FPT và Công ty SkyDrive (Nhật Bản) về phương án ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và đề xuất thử nghiệm phương tiện bay điện cất, hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, FPT và đối tác SkyDrive đề xuất thử nghiệm phương tiện eVTOL, nghiên cứu khả năng phát triển dịch vụ taxi bay tại Quảng Ninh.

Taxi bay do SkyDrive sản xuất. Ảnh: SkyDrive

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, mẫu SD-05 của SkyDrive có 3 chỗ ngồi, gồm 1 phi công và 2 hành khách, tốc độ tối đa khoảng 100 km/h. Doanh nghiệp đang hoàn thiện các thủ tục chứng nhận, hướng tới khai thác thương mại từ năm 2028.

Cùng với đề xuất trên, FPT đưa ra phương án ứng dụng UAV phục vụ quản lý, giám sát hoạt động tàu thuyền, môi trường, giao thông và cứu hộ trên vịnh Hạ Long. Thiết bị cũng có thể hỗ trợ phát hiện sớm cháy rừng, khảo sát hiện trường, ứng phó với mưa bão, sạt lở.

Hệ thống UAV được đề xuất kết nối với camera, cảm biến hiện có để truyền hình ảnh trực tiếp về trung tâm chỉ huy, hỗ trợ cơ quan chức năng theo dõi, xử lý các tình huống phát sinh. Việc triển khai được đề xuất theo từng giai đoạn, từ trình diễn công nghệ, thí điểm tại một số khu vực đến nghiên cứu mở rộng mạng lưới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố và các sở, ngành tập trung trao đổi về điều kiện triển khai, yêu cầu bảo đảm an toàn hàng không, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và tuân thủ quy định pháp luật. Việc nghiên cứu, thử nghiệm sẽ được xem xét trên cơ sở nhu cầu thực tế và khả năng quản lý của địa phương.

Các thiết bị bay không người lái mang tính ứng dụng cao được trình bày tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Công yêu cầu các sở, ngành chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp ứng dụng, phát triển kinh tế tầm thấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù từng lĩnh vực; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ để phát triển các mô hình dịch vụ mới.

Trong đó, thành phố chú trọng nghiên cứu khả năng kết nối logistics, phục vụ vận chuyển, giao nhận hàng hóa tại những khu vực địa hình chia cắt, vùng sâu, vùng xa, trên biển và các điểm du lịch; mở rộng ứng dụng trong du lịch, y tế và dịch vụ dân sinh.

Dự kiến, Quảng Ninh thử nghiệm UAV và phương tiện bay điện cất, hạ cánh thẳng đứng vào giữa năm 2027. Các sở, ngành sẽ phối hợp với doanh nghiệp xây dựng phương án thử nghiệm, kết nối, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp trên địa bàn, từng bước đưa những ứng dụng phù hợp vào thực tiễn.

Thành phố cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai, hướng tới khai thác tiềm năng từ điều kiện tự nhiên, đặc điểm địa lý và lợi thế phát triển du lịch, dịch vụ của Quảng Ninh.