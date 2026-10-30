Quảng Ninh dự kiến chi 2.016 tỷ đồng xây mô hình 'Trường học xã hội chủ nghĩa'

Cơ sở trường lớp học được đầu tư khang trang, hiện đại tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Liêu (thành phố Quảng Ninh). (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Hưởng ứng chủ trương xây dựng các mô hình kiểu mẫu gắn với định hướng phát triển con người toàn diện, thành phố Quảng Ninh đang nghiên cứu và triển khai dự thảo Đề án thí điểm mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa” giai đoạn 2026-2030.

Tổng mức đầu tư dự kiến cho hai dự án trường học thí điểm là 2.016 tỷ đồng, kỳ vọng tạo bước đột phá mới trong chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục theo chiều sâu.

Theo định hướng đề ra, mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa” không hình thành loại hình trường học mới về mặt pháp lý và không thay thế chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Thay vào đó, mô hình tập trung tổ chức lại, tích hợp và nâng cao hiệu quả các thành tố giáo dục thành một hệ sinh thái thống nhất.

Mô hình lấy người học làm trung tâm, văn hóa và hệ giá trị làm nền tảng, đội ngũ nhà giáo làm nhân tố quyết định, cùng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số làm công cụ. Cấu trúc nội dung dựa trên 5 trụ cột cốt lõi: Yêu nước-Nhân văn -Trí tuệ-Sáng tạo-Trách nhiệm, kết hợp với mục tiêu 100% học sinh được tiếp thu nền tảng lý tưởng xã hội chủ nghĩa, Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và truyền thống lịch sử địa phương.

Để hiện thực hóa đề án, dự kiến tổng kinh phí 2.016 tỷ đồng được phân bổ để xây dựng và chuẩn hóa cơ sở vật chất đồng bộ cho hai cơ sở giáo dục thí điểm.

Đó là, Trường Tiểu học-Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Vũ Văn Hiếu (phường Hà Tu), dự kiến thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các cơ sở thuộc địa bàn vùng mỏ, với mức đầu tư khoảng 948 tỷ đồng nhằm tạo lập hạ tầng liên cấp đồng bộ, phục vụ con em nhân dân và người lao động.

Trường Tiểu học-Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm (thuộc Trường Đại học Hạ Long, phường Vàng Danh), dự kiến đầu tư khoảng 1.068 tỷ đồng để nâng cấp hạ tầng hiện đại, khai thác các tiện ích dùng chung sẵn có như nhà thi đấu, bể bơi, thư viện số và không gian học tập thông minh.

Theo lộ trình, giai đoạn 2026-2027, thành phố tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ và đầu tư cơ sở vật chất để đưa các trường vào hoạt động thí điểm từ năm học 2027–2028. Đến năm 2030, mô hình sẽ được tổng kết, đánh giá toàn diện nhằm rút kinh nghiệm, hoàn thiện và nghiên cứu nhân rộng những nội dung phù hợp.

Việc triển khai mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa” tại Quảng Ninh được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ sở thực tiễn quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, trang bị cho thế hệ trẻ tri thức, bản lĩnh, sức khỏe, năng lực sáng tạo và khát vọng cống hiến phát triển đất nước./.