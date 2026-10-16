Quảng Ninh: Dự án cải tạo, nâng cấp QL4B gần 1.200 tỷ đồng gấp rút hoàn thành nền đường

Dự án cải tạo, nâng cấp QL4B đoạn qua địa bàn Quảng Ninh là một trong những công trình trọng điểm được thành phố tập trung theo dõi, đôn đốc tiến độ. Với chiều dài gần 23km, dự án có tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng, điểm đầu tiếp giáp tỉnh Lạng Sơn trên địa bàn xã Điền Xá, điểm cuối tại nút giao cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, thuộc xã Tiên Yên.

Theo thiết kế, hơn 12km đầu tuyến nối với tỉnh Lạng Sơn được đầu tư quy mô 2 làn xe cơ giới; đoạn cuối tuyến được thiết kế 4 làn xe, có dải phân cách giữa. Được khởi công từ cuối năm 2025, khi hoàn thành công trình sẽ góp phần nâng cao năng lực lưu thông, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, đi lại của nhân dân, đồng thời tăng cường kết nối các địa bàn miền núi với trục cao tốc và mạng lưới giao thông liên vùng.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu đang tổ chức đồng loạt nhiều mũi thi công

Sau hơn 9 tháng triển khai, đến nay công tác GPMB dự án đã đạt trên 95% tổng khối lượng. Đây là điều kiện quan trọng để các nhà thầu mở rộng phạm vi thi công, tổ chức nhiều mũi triển khai đồng thời, từng bước đẩy nhanh tiến độ dự án.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường được kì vọng sẽ cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa, tăng cường kết nối các địa bàn miền núi của Quảng Ninh với cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đồng thời mở rộng liên kết giao thông giữa Quảng Ninh và Lạng Sơn, tạo thêm động lực phát triển kinh tế và giao thương khu vực.