Quảng Ninh đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu trong năm 2026

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh đã trực tiếp tặng hoa chào mừng vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến với Quảng Ninh

​Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh đã trực tiếp tặng hoa chào mừng vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến với Quảng Ninh. Vị khách đặc biệt này tới Hạ Long trên tàu biển cao cấp Celebrity Millennium khởi hành từ Hồng Kông, đưa hơn 2.000 du khách và thuyền viên đến Việt Nam với phần lớn hành khách đến từ Mỹ, Anh, Canada, Australia.

Đoàn 2.000 du khách và thuyền viên quốc tế đến tới Hạ Long trên tàu biển cao cấp Celebrity Millennium khởi hành từ Hồng Kông

Theo lịch trình, tàu Celebrity Millennium neo tại Hạ Long đến 18 giờ ngày 15/11 trước khi tiếp tục hải trình. Trong thời gian tàu neo đậu, Công ty Lữ hành Saigontourist tổ chức các chương trình tham quan trên bờ nhằm kết nối di sản vịnh Hạ Long với văn hóa và đời sống bản địa.

Du khách có dịp khám phá nhiều điểm đến tiêu biểu như Bảo tàng Quảng Ninh, chùa Long Tiên, đi thuyền tham quan vịnh Hạ Long và hang Sửng Sốt, chèo kayak tại hang Luồn, đi đò chèo thăm làng chài Vung Viêng cũng như mở rộng tuyến tham quan tới Hà Nội và Hải Phòng.

Trong thời gian tàu neo đậu,đoàn du khách sẽ tham gia các chương trình tham quan trên bờ nhằm kết nối di sản vịnh Hạ Long với văn hóa và đời sống bản địa

Thời gian qua, hình ảnh những siêu du thuyền quốc tế neo đậu giữa khung cảnh vịnh Hạ Long còn trở thành không gian check-in sang trọng, thu hút đông đảo giới trẻ tìm đến chụp ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội, qua đó lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh du lịch Hạ Long trên các nền tảng số.

​Dấu mốc đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu diễn ra trong bối cảnh hoạt động du lịch tàu biển của Quảng Ninh tiếp tục khởi sắc trong năm 2026. Tính chung 10 tháng đầu năm, địa phương đã đón 52 chuyến tàu biển quốc tế với gần 62.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo lịch trình, tàu Celebrity Millennium neo tại Hạ Long đến 18 giờ ngày 15/11 trước khi tiếp tục hải trình

Dự kiến trong hai tháng cuối năm, Quảng Ninh tiếp tục đón khoảng 20 chuyến tàu biển mang theo khoảng 30.000 lượt hành khách quốc tế, nổi bật là nhiều tàu quy mô lớn như Adora Flora City chở 5.200 khách, Celebrity Solstice chở 2.800 khách, Diamond Princess chở 2.700 khách và Norwegian Jade chở 2.300 khách.

​Việc đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu cùng đà tăng trưởng của dòng khách tàu biển đã khẳng định sức hấp dẫn của vịnh Hạ Long và du lịch Quảng Ninh đối với thị trường quốc tế, đặc biệt là phân khúc khách có khả năng chi trả cao.

Đoàn du khách thích thú check-in tại buổi lễ

Đây cũng là cơ hội để địa phương tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu đón trên 23 triệu lượt khách du lịch trong năm 2026, trong đó có trên 6 triệu lượt khách quốc tế.