Quảng Ninh đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu

Tàu biển cao cấp Celebrity Millennium đưa hơn 2.000 du khách và thuyền viên đến Quảng Ninh. (Ảnh: QUANG THỌ)

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh đã tặng hoa chào mừng vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến với Quảng Ninh trong năm 2026.

Vị khách đặc biệt này đến Hạ Long trên tàu biển cao cấp Celebrity Millennium, khởi hành từ Hong Kong (Trung Quốc), đưa hơn 2.000 du khách và thuyền viên đến Việt Nam. Du khách trên tàu chủ yếu đến từ Mỹ, Anh, Canada và Australia.

Lãnh đạo thành phố Quảng Ninh tặng hoa, chúc mừng vị khách thứ 5 triệu đến Quảng Ninh. (Ảnh: QUANG THỌ)

Trong thời gian tàu neo tại Hạ Long, Công ty Lữ hành Saigontourist tổ chức các chương trình tham quan trên bờ, đưa du khách khám phá những điểm đến tiêu biểu của địa phương như: tham quan Bảo tàng Quảng Ninh, chùa Long Tiên, đi thuyền khám phá Vịnh Hạ Long và hang Sửng Sốt, chèo kayak tại hang Luồn hoặc đi đò chèo tham quan làng chài Vung Viêng. Các chương trình kết nối di sản Vịnh Hạ Long với văn hóa và đời sống địa phương. Ngoài ra, công ty còn tổ chức các tuyến tham quan Hà Nội và Hải Phòng. Dự kiến tàu rời Hạ Long lúc 18 giờ ngày 15/11.

Du khách quốc tế vô cùng thích thú khi đặt chân đến Quảng Ninh. (Ảnh: QUANG THỌ)

Bà Nguyễn Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, Quảng Ninh đón du khách quốc tế thứ 5 triệu đã đánh dấu cột mốc quan trọng của ngành du lịch trong chiến lược phát triển bền vững và hướng tới mục tiêu đón 6 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Từ nay đến hết năm 2026, thành phố tiếp tục triển khai các chương trình kích cầu du lịch thu-đông để thu hút lượng lớn khách quốc tế, trong đó tập trung vào thị trường châu Âu. Đồng thời đưa ra các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn du khách.

Niềm vui của các du khách quốc tế khi đặt chân đến Quảng Ninh. (Ảnh: QUANG THỌ)

Thời gian qua, hình ảnh những siêu du thuyền quốc tế neo đậu giữa khung cảnh Vịnh Hạ Long đang trở thành điểm check-in thu hút giới trẻ, không gian chụp ảnh ấn tượng, sang trọng, được nhiều bạn trẻ tìm đến và chia sẻ trên mạng xã hội. Những trải nghiệm này góp phần đưa hình ảnh du lịch Hạ Long đến gần hơn với du khách trẻ, mở rộng sức lan tỏa của điểm đến qua các nền tảng số.

Lãnh đạo thành phố Quảng Ninh và ngành du lịch chụp ảnh với các du khách quốc tế. (Ảnh: QUANG THỌ)

Năm 2026, hoạt động du lịch tàu biển của Quảng Ninh tiếp tục khởi sắc. Trong 10 tháng đầu năm, địa phương đã đón 52 chuyến tàu biển quốc tế, đưa gần 62.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2025. Dự kiến trong hai tháng cuối năm, thành phố Quảng Ninh tiếp tục đón khoảng 20 chuyến tàu biển với khoảng 30.000 lượt hành khách quốc tế.

Việc đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu cùng đà tăng trưởng của lượng khách tàu biển cho thấy sức hấp dẫn của Vịnh Hạ Long và du lịch Quảng Ninh đối với các thị trường khách quốc tế, đặc biệt là phân khúc khách có khả năng chi trả cao.

Đây cũng là cơ hội để Quảng Ninh tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu đón hơn 23 triệu lượt khách du lịch trong năm 2026, trong đó có hơn 6 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 72.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm với các du khách quốc tế. (Ảnh: QUANG THỌ)