Học sinh miền núi ở Quảng Ninh.

Quảng Ninh ban hành 10 chính sách đặc thù về giáo dục

Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW (ngày 22/8/2025) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Quảng Ninh ban hành 10 chính sách đặc thù, hỗ trợ trên 539.000 lượt người học và nhà giáo, kinh phí gần 800 tỷ đồng mỗi năm học.

Trong đó nhiều chính sách hướng trực tiếp tới học sinh khó khăn, như: Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo; hỗ trợ ăn, ở tập trung và đưa đón học sinh; trợ giúp học sinh không có nguồn nuôi dưỡng đến khi hoàn thành văn bằng đại học thứ nhất.

Năm học 2026-2027, thành phố cũng đưa vào hoạt động các trường phổ thông nội trú tại xã biên giới, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, đồng thời yêu cầu không để học sinh nào thiếu điều kiện đến trường do chưa được hỗ trợ kịp thời.

Cùng với chính sách của Nhà nước, thành phố sự đồng hành của hội khuyến học, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng đã đến với những điểm trường xa.

Đơn cử như điểm trường Làng Mới cách trường chính Tiểu học và Trung học cơ sở Nam Sơn (xã Ba Chẽ) 22km, có 43 học sinh đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều em có hoàn cảnh khá khó khăn. Hội Khuyến học thành phố đã kết nối trao tặng hàng trăm suất quà, học bổng cho học sinh của trường.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực AES Mông Dương năm 2016 thông qua Hội Khuyến học thành phố đã trao học bổng trị giá 800 triệu đồng cho học sinh xã Hải Hòa và phường Mông Dương.

Hội Khuyến học thành phố phối hợp cùng Ủy ban MTTQ thành phố và Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Mông Dương) tháng 10/2026. Ảnh: BQN

Đẩy mạnh tuyên truyền về học tập suốt đời

Với tiêu chí khuyến học là khơi dậy phong trào học tập để không ai bị bỏ lại phía sau vì hoàn cảnh khó khăn; khuyến tài là phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh những người có năng lực nổi trội. Cũng như khuyến học tạo nền rộng, khuyến tài tạo điểm cao. Nhiệm kỳ 2021-2026, Quỹ Khuyến học của thành phố tăng cao từ 16,6 tỷ đồng lên 31,08 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, phong trào "Ba đỡ đầu" (đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó, học sinh giỏi thành tài, học sinh khuyết tật vươn lên) đã đỡ đầu 10.604 học sinh, sinh viên với tổng kinh phí 158,7 tỷ đồng.

Toàn thành phố có 470.288 hội viên khuyến học, bằng 33,7% dân số; số người đăng ký "Công dân học tập" đứng thứ hai toàn quốc.

Công tác khuyến tài còn được cụ thể hóa bằng chính sách thiết thực: Học sinh đoạt giải quốc tế được thưởng đến 700 triệu đồng, học sinh người dân tộc thiểu số ở địa bàn khó khăn được thưởng gấp 1,5 lần; Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND tiếp tục quy định chế độ thưởng cho học sinh, giáo viên và hỗ trợ bồi dưỡng học sinh giỏi.

Những chính sách trên đã góp phần giúp ngành giáo dục Quảng Ninh giành nhiều trái ngọt, 82 giải học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông, thuộc top 10 địa phương có tỷ lệ học sinh đoạt giải cao nhất cả nước.

Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa 3 môi trường giáo dục

Theo lãnh đạo ngành giáo dục thành phố, để mỗi suất học bổng thực sự trở thành động lực. Gia đình là "ngôi trường đầu tiên", hình thành thói quen học tập và ý chí vượt khó; nhà trường giữ vai trò nòng cốt, nắm chắc hoàn cảnh từng học sinh, xét chọn đúng đối tượng, công khai, minh bạch; xã hội là nguồn lực để tinh thần hiếu học lan tỏa. Khi 3 môi trường cùng hướng về một mục tiêu, học bổng không còn là sự hỗ trợ nhất thời mà trở thành sợi dây gắn kết, nuôi dưỡng ý thức tự học và tinh thần "mình vì mọi người, mọi người vì mình".

Còn theo lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố, thời gian tới cần tiếp tục đổi mới công tác khuyến học, khuyến tài theo hướng thiết thực; đẩy mạnh tuyên truyền về học tập suốt đời; đa dạng hóa nguồn lực; gắn khuyến học với hướng nghiệp, đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng số; nhân rộng mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập"; kịp thời biểu dương những tấm gương vượt khó, tự học thành tài, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.