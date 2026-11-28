Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh đã trực tiếp tặng hoa chào mừng vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến với Quảng Ninh. Ảnh: Minh Đức

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng doanh thu cao gấp hơn 2,5 lần tốc độ tăng lượng khách, khẳng định sự chuyển dịch rõ nét về chất khi du khách lưu trú dài ngày và chi tiêu nhiều hơn cho các dịch vụ trải nghiệm.

Theo báo cáo của UBND thành phố Quảng Ninh, kết quả du lịch địa phương trong 11 tháng năm 2026 tiếp tục khởi sắc cả về quy mô lẫn nguồn thu. Tổng lượng du khách đến với thành phố đạt gần 22 triệu lượt, tăng 10,44% so với cùng kỳ năm 2025. Nổi bật trong cơ cấu khách là phân khúc khách quốc tế đạt 5,4 triệu lượt, tăng tới 33% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đà tăng mạnh của dòng khách, tổng doanh thu du lịch 11 tháng của thành phố đạt 66.522 tỷ đồng, tăng 26,47% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý trong 11 tháng năm 2026, du lịch Quảng Ninh ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu cao gấp hơn 2,5 lần tốc độ tăng lượng khách. Con số này phản ánh rõ nét sự chuyển dịch tích cực về chất của ngành du lịch Quảng Ninh, cho thấy điểm đến không chỉ thu hút du khách đến đông hơn mà còn giữ chân du khách lưu trú dài ngày hơn và sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho các dịch vụ trải nghiệm.

Quảng Ninh đang khẳng định là điểm đến giữ chân du khách lưu trú dài ngày hơn và sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho các dịch vụ trải nghiệm. Ảnh: Thanh Tùng

Để duy trì sức hút trong những tháng cuối năm, thành phố Quảng Ninh tiếp tục triển khai mạnh mẽ gói kích cầu kéo dài đến hết tháng 12 với sự tham gia của các khách sạn, cơ sở lưu trú chuẩn 3-5 sao cùng các đơn vị dịch vụ, nhà hàng. Song song với đó, thành phố tập trung làm mới các sản phẩm cốt lõi như vịnh Hạ Long và Yên Tử, đồng thời liên kết chặt chẽ hệ sinh thái dịch vụ từ lưu trú, vận chuyển đến ẩm thực và mua sắm nhằm kéo dài hành trình của du khách.

Trong ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vừa qua, Khu di tích Yên Tử đã đón hàng vạn du khách. Ảnh: phường Yên Tử

Hướng tới cao điểm cuối năm, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp địa phương đang tích cực phối hợp tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao sôi động. Đi đôi với việc tạo thêm sản phẩm hấp dẫn, công tác siết chặt chất lượng và bảo đảm an toàn dịch vụ cũng được chú trọng triển khai, giúp Quảng Ninh sẵn sàng đón làn sóng du khách dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch 2027 và mùa cao điểm khách quốc tế cuối năm.