Quảng Ninh đón 18,8 triệu lượt khách 9 tháng, thu 56.400 tỉ đồng

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, kích cầu, xúc tiến, quảng bá du lịch với quy mô đa dạng, góp phần tạo sản phẩm, nâng cao trải nghiệm và thu hút khách du lịch, tiêu biểu như: Halo Bay Show, Chợ đêm VuiFest, các chương trình trình diễn pháo hoa nghệ thuật tại phường Bãi Cháy...

Vịnh Hạ Long

Trong 9 tháng, Sở đã tham mưu, tổ chức 7 sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật cấp thành phố và cấp quốc gia; 14 sự kiện thể thao cấp quốc gia, quốc tế và 29 sự kiện thể thao cấp thành phố.

Chuỗi hoạt động được tổ chức đa dạng, với nhiều quy mô, góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách, tăng sức hút cho điểm đến, đồng thời tạo thêm các dòng khách đến Quảng Ninh.

Công tác xúc tiến, quảng bá và phát triển thị trường tiếp tục được triển khai theo hướng mở rộng thị trường quốc tế, tăng cường liên kết với các địa phương, doanh nghiệp và đối tác trong, ngoài nước. Công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách.

Nhiều chương trình hấp dẫn của Quảng Ninh nhằm kích cầu du lịch

Trong quý IV, thành phố tập trung tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch có sức hút đối với du khách như Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026, Lễ hội Mùa Thu Yên Tử, Bình Liêu Then Festival, sự kiện văn hóa - nghệ thuật - du lịch Quảng Ninh - Quảng Tây, Triển lãm Đặc sản Vùng miền Sắc Thu Quảng Ninh 2026, Diễn đàn Du lịch Xanh Quảng Ninh...

Cùng với tổ chức sự kiện, thành phố định hướng gắn từng chương trình với các sản phẩm lưu trú, tham quan, ẩm thực, mua sắm, vui chơi, giải trí; phối hợp với doanh nghiệp lữ hành xây dựng và đưa ra thị trường các tour, gói dịch vụ ngay trước và trong thời gian diễn ra sự kiện. Qua đó, góp phần tạo không khí sôi động tại các điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách, từng bước chuyển sức hút từ sự kiện thành nguồn khách và doanh thu cho ngành Du lịch, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón 23 triệu lượt khách, tổng thu du lịch trên 70.000 tỉ đồng trong năm 2026.