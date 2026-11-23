Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 65 năm trưởng thành và phát triển của Hội Chữ thập đỏ TP Quảng Ninh; đồng thời tri ân những đóng góp, cống hiến của các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và những người làm công tác nhân đạo.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường tặng hoa chúc mừng Hội Chữ thập đỏ TP Quảng Ninh.

Phát huy truyền thống đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cơ sở, hướng đến những người có hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế trong xã hội. Qua đó khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, bồi đắp truyền thống nhân ái của quê hương Quảng Ninh. Với những thành tích đạt được, Hội Chữ thập đỏ TP Quảng Ninh vinh dự và tự hào được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, các Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường biểu dương, ghi nhận và bày tỏ trân trọng những đóng góp quý báu của tổ chức Hội, các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ qua các thời kỳ; đồng thời cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân đã luôn đồng hành, sẻ chia, đóng góp nguồn lực cho hoạt động nhân đạo của thành phố.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh: Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế và yêu cầu cao hơn. Thành phố luôn xác định phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Chăm lo cho người nghèo, người yếu thế và những hoàn cảnh khó khăn không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền mà còn là thước đo tính nhân văn của sự phát triển.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường trao tặng Bằng khen cho tập thể Hội Chữ thập đỏ TP Quảng Ninh và 4 cá nhân thuộc cơ quan Hội Chữ thập đỏ TP Quảng Ninh.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường yêu cầu các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố đổi mới tư duy, nội dung và phương thức hoạt động nhân đạo, hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm và hiệu quả trợ giúp làm thước đo. Chủ động nắm chắc tình hình, rà soát các địa chỉ nhân đạo, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội để hỗ trợ đúng người, đúng hoàn cảnh; chú trọng trợ giúp sinh kế, giúp người khó khăn từng bước ổn định cuộc sống, tự vươn lên. Bảo đảm mọi hoạt động thiết thực, công khai, minh bạch, tránh phân tán, chồng chéo, lãng phí nguồn lực.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến trao tặng Biểu trưng và Giấy chứng nhận biểu dương 30 nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người chăm sóc nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam tiên tiến, tiêu biểu.

Hội Chữ thập đỏ TP Quảng Ninh tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu mới.Trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực vận động, kết nối nguồn lực; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều phối, nâng cao tính chuyên nghiệp và minh bạch trong hoạt động.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Quảng Ninh Lý Văn Thành khen thưởng 80 tập thể và cá nhân cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiêu biểu trong hoạt động của Hội Chữ thập đỏ và công tác xã hội nhân đạo của TP Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2026.

Nhấn mạnh việc phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đưa tinh thần nhân ái trở thành nét đẹp thường xuyên trong đời sống, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường đề nghị các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phốchủ động phối hợp với các cấp, ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức hiệu quả các hoạt động nhân đạo; nhân rộng những mô hình hay, nghĩa cử cao đẹp; lan tỏa truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Quảng Ninh Lý Văn Thành khẳng định: Hội Chữ thập đỏ thành phố sẽ tiếp tục củng cố, xây dựng Hội vững mạnh từ cơ sở; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo; nâng cao năng lực thích ứng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Quảng Ninh Lý Văn Thành phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố sẽ tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp, với kết quả lượng hóa được; chuyển mạnh từ trợ giúp mang tính ngắn hạn, tình thế sang trợ giúp có tính lâu dài, bền vững; gắn hỗ trợ trước mắt với hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, cải thiện điều kiện sống, giúp người có hoàn cảnh khó khăn. Trước mắt là triển khai thực chất, có hiệu quả Chương trình “Kết nối hỗ trợ sinh kế, trợ giúp, đỡ đầu thường xuyên 1.000 địa chỉ nhân đạo trên địa bàn TP Quảng Ninh, giai đoạn 2026 - 2031”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Chương trình “Kết nối hỗ trợ sinh kế, trợ giúp, đỡ đầu thường xuyên 1.000 địa chỉ nhân đạo trên địa bàn TP Quảng Ninh, giai đoạn 2026 - 2031”.

Mỗi cấp Hội Chữ thập đỏ của thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động nhân đạo. Từng bước xây dựng hệ sinh thái nhân đạo số, mở rộng các nền tảng kết nối cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân chủ động tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo.

"Xác định niềm tin là nguồn lực quý giá nhất của hoạt động nhân đạo, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố sẽ luôn đặt công khai, minh bạch, liêm chính ở vị trí trung tâm; bảo đảm mỗi hoạt động nhân đạo do các cấp Hội tổ chức phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng, đúng nhu cầu, công khai, minh bạch và hiệu quả", Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Quảng Ninh Lý Văn Thành nhấn mạnh.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại lễ kỷ niệm.

Nhân dịp này, tập thể Hội Chữ thập đỏ TP Quảng Ninh và 4 cá nhân thuộc cơ quan Hội Chữ thập đỏ TP Quảng Ninh vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh.

Hội Chữ thập đỏ TP Quảng Ninh tổ chức biểu dương 30 nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người chăm sóc nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam tiên tiến, tiêu biểu và tôn vinh 80 tập thể và cá nhân cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiêu biểu trong hoạt động của Hội Chữ thập đỏ và công tác xã hội nhân đạo của TP Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2026.