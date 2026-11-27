Ngày 27/11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Quảng Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 16 để cho ý kiến kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường cùng các Phó Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường phát biểu tại hội nghị.

Theo đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tại hội nghị, năm 2026, Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố sớm hơn 4 năm so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Cả ba khu vực kinh tế đều tăng trưởng. Khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất điện tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu của nền kinh tế.

Lượng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 23,57 triệu lượt, tăng 11% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 72.000 tỷ đồng, tăng 26%. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 103.300 tỷ đồng, vượt 39,6% dự toán năm, tăng 20,5% so với cùng kỳ. Thành phố tạo thêm 30.000 việc làm, bảo đảm an sinh xã hội...

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường khẳng định: Năm 2026 là một năm thành công, ghi dấu những kết quả rất đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn thành phố. Đây là thành quả của quá trình nỗ lực, phấn đấu, cống hiến bền bỉ qua nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Đồng thời là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, đồng thời đặt ra trách nhiệm đối với Đảng bộ, chính quyền thành phố hôm nay không chỉ là duy trì đà tăng trưởng trước mắt, mà quan trọng hơn là phải tạo dựng những nền tảng, dư địa và động lực phát triển cho các thế hệ mai sau.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Quảng Ninh thống nhất xác định chủ đề công tác năm 2027 là “Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản trị thành phố; xây dựng đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc; nâng cao chất lượng tăng trưởng và đời sống nhân dân”.

Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tối thiểu 12% theo chỉ tiêu Trung ương giao, phấn đấu đạt trên 14%. Thành phố cũng đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán Trung ương giao.

Nhằm thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm và các mục tiêu phát triển đã đề ra, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản trị thành phố; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đánh giá cán bộ bằng kết quả, sản phẩm cụ thể. Chuyển trọng tâm từ kiện toàn tổ chức bộ máy sang nâng cao chất lượng vận hành, nhất là năng lực thực thi ở cơ sở; phân cấp, phân quyền đi đôi với nguồn lực, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình.

Về quyết tâm đạt mức tăng trưởng kinh tế năm 2027 trên 14%, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh yêu cầu xây dựng kịch bản tăng trưởng sát với từng quý, từng ngành, lĩnh vực. Thành phố cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thực hiện ba đột phá chiến lược, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, liên kết vùng. Thành phố phải siết chặt kỷ luật tài chính, ngân sách, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu đẩy mạnh phát triển đồng bộ hạ tầng số, dữ liệu số; ứng dụng khoa học, công nghệ; chú trọng phát triển hạ tầng xanh, không gian xanh; nâng cao chất lượng môi trường sống.

Cùng với phát triển kinh tế, thành phố chú trọng phát triển toàn diện văn hóa, con người, bảo đảm nhân dân được thụ hưởng thành quả tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội; lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu và thước đo hiệu quả phát triển; giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.