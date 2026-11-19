Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng (Quảng Ninh) thực hành sửa chữa ôtô, rèn luyện kỹ năng nghề, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và mở rộng cơ hội việc làm sau đào tạo.

Đổi mới chương trình giảng dạy, tăng cường liên kết doanh nghiệp và sắp xếp mạng lưới giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, Quảng Ninh đang mở rộng cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm cho người lao động.

Đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế, hỗ trợ người nghèo, cận nghèo và lao động có thu nhập thấp phát triển sinh kế được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Học nghề gắn với sinh kế, nâng cao thu nhập

Từng chủ yếu làm nghề đi rừng, anh Lý Văn Lợi, ở thôn Khe Lọng Ngoài, khu vực Ba Chẽ, Quảng Ninh, đã có thêm hướng mưu sinh sau khi được hỗ trợ tham gia lớp đào tạo nghề. Từ kiến thức và kỹ năng tiếp thu được, anh bắt đầu nhận lắp đặt điện cho các công trình nhà dân trong thôn, trong xã, tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình.

Tại khu vực Ba Chẽ, các lớp đào tạo nghề được tổ chức trên cơ sở khảo sát nhu cầu người dân, tập trung vào những lĩnh vực như chăn nuôi gia súc, gia cầm, điện nước nông thôn, chế biến món ăn và dịch vụ.

Năm 2024, địa phương tổ chức 6 lớp đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho 120 lao động. Theo kết quả công bố năm 2025, trên 86% lao động sau học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục nghề cũ với năng suất, thu nhập cao hơn. Đáng chú ý, 21,4% tổng số hộ nghèo có người tham gia học nghề đã có việc làm và thoát nghèo.

Cùng với đào tạo nghề tại cơ sở, Quảng Ninh tiếp tục mở rộng các lớp học ngắn hạn cho lao động nông thôn. Trong năm 2025, địa phương hỗ trợ 1.038 lao động học nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới ba tháng, với kinh phí khoảng 3,56 tỷ đồng. Hầu hết các lớp học gắn với phương án giải quyết việc làm sau đào tạo, tỷ lệ có việc làm đạt từ 80% trở lên.

Đây là hướng đi phù hợp với mục tiêu của Tiểu dự án 1 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn” thuộc Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó chú trọng hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, người mới thoát nghèo và lao động có thu nhập thấp tiếp cận giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm bền vững.

Đổi mới đào tạo, tăng cường liên kết doanh nghiệp

Cùng với hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động vùng khó khăn, Quảng Ninh đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới giáo dục nghề nghiệp, tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Tại Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng, chương trình đào tạo được cập nhật công nghệ mới, tăng cường thực hành và gắn với yêu cầu sản xuất. Anh Lê Thanh Tình, Trưởng bộ phận Khoa Điện, cho biết nhà trường thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng trực quan, dễ hiểu, đồng thời điều chỉnh thiết bị thực hành phù hợp với thực tế.

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Hiệu trưởng nhà trường, đơn vị đang tăng cường gắn kết với doanh nghiệp từ khâu xác định yêu cầu kỹ năng, đổi mới chương trình đến tổ chức thực hành, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và công việc thực tế.

Tại Trường Cao đẳng Việt-Hàn Quảng Ninh, sau khi sáp nhập Trường Cao đẳng Giao thông Quảng Ninh từ năm 2022, nhà trường phát triển theo hướng đào tạo đa ngành, tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo và du lịch, dịch vụ.

Ông Lưu Văn Minh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đơn vị phấn đấu trở thành trường cao đẳng chất lượng cao, ưu tiên đào tạo các ngành cơ khí, cơ điện, điện tử và du lịch, dịch vụ theo xu hướng chuyển đổi số. Đến tháng 10/2026, trường có 77 lớp với 2.225 học sinh, sinh viên hệ trung cấp, cao đẳng.

Trên phạm vi toàn địa phương, giai đoạn 2022-2025, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Quảng Ninh tuyển sinh hơn 100.000 người, tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp đạt khoảng 79%.

Theo phương án sắp xếp mạng lưới giáo dục nghề nghiệp được công bố trong tháng 10/2026, Quảng Ninh đã thống nhất với các bộ, ngành việc tiếp nhận Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc và Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng về địa phương quản lý. Sau tiếp nhận, hai trường dự kiến sáp nhập với Trường Cao đẳng Việt-Hàn Quảng Ninh để thành lập Trường Cao đẳng Quảng Ninh. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thiện đề án sáp nhập, trình cấp có thẩm quyền quyết định; đồng thời bảo đảm hoạt động đào tạo không bị gián đoạn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và chất lượng đào tạo.

Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng (Quảng Ninh) thực hành kỹ thuật sửa chữa ôtô.

Bà Châu Hoài Thu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, nhấn mạnh việc sắp xếp xác định gắn với đầu tư hiện đại các cơ sở có thế mạnh, tăng cường liên kết doanh nghiệp và mở những ngành nghề phù hợp nhu cầu phát triển như logistics, thương mại điện tử, kỹ thuật công nghệ mới. Mục tiêu là nâng cao tỷ lệ người học có việc làm, tránh đào tạo dàn trải, thiếu gắn kết thực tiễn.

Từ những lớp học nghề tại vùng khó khăn đến việc đổi mới chương trình, sắp xếp mạng lưới trường nghề, Quảng Ninh đang hướng tới đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động. Khi người nghèo, cận nghèo và lao động có thu nhập thấp được tiếp cận kỹ năng phù hợp, có cơ hội tìm việc làm hoặc tự phát triển sản xuất, giáo dục nghề nghiệp sẽ góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững./.