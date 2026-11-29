Nông dân phường Đông Triều thu hoạch lúa mùa.

Những năm qua, nông nghiệp và khu vực nông thôn Quảng Ninh đạt nhiều kết quả tích cực. Giai đoạn 2021-2025, trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh có 91/91 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 13/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 46,1 triệu đồng năm 2020 lên 84,14 triệu đồng năm 2024. Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 414 công trình, dự án đã được triển khai, góp phần cải thiện hạ tầng, điều kiện sản xuất và đời sống người dân. Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp vẫn chưa đồng đều, nhất là ở khâu chế biến và tiêu thụ.

Toàn thành phố hiện có 684 cơ sở sơ chế, chế biến nông, lâm, thủy sản, trong đó chỉ 133 cơ sở là doanh nghiệp, chiếm 19,4%. Phần lớn cơ sở còn lại có quy mô nhỏ, hạn chế về nguồn lực đầu tư máy móc, công nghệ và bảo quản sản phẩm. Thực tế triển khai chính sách liên kết sản xuất giai đoạn trước cũng cho thấy một số bất cập. Thành phố đã phê duyệt 52 dự án liên kết, thu hút khoảng 969 tổ chức, cá nhân tham gia, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 36,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn lực chủ yếu tập trung vào giống, vật tư, phân bón, chưa tạo được chuyển biến tương xứng trong đầu tư chế biến, bảo quản và nâng cao giá trị gia tăng.

Người dân xã Quảng Tân chăn nuôi giống gà bản Đầm Hà.

Đến cuối năm 2025, trong số 480 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, mới có 82 sản phẩm được kết nối tiêu thụ ổn định qua các siêu thị, chuỗi cửa hàng và kênh phân phối hiện đại. Từ thực tiễn đó, Quảng Ninh xác định cần đổi mới chính sách theo hướng hỗ trợ đúng những khâu còn thiếu và yếu trong chuỗi giá trị. Theo dự thảo do Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng, nghị quyết mới tập trung vào ba nhóm chính sách: hỗ trợ phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực; hỗ trợ ổn định dân cư, phát triển kinh tế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; hỗ trợ phát triển nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Đối với nhóm phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực, thành phố dự kiến hỗ trợ các khâu sơ chế, chế biến, bảo quản, nâng cao chất lượng, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển thị trường. Qua đó khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân chủ động đầu tư, đổi mới phương thức sản xuất, tăng cường liên kết giữa vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến và hệ thống phân phối.

Với khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dự thảo đề cập các chính sách hỗ trợ hạ tầng thiết yếu, tiếp cận viễn thông, thông tin và truyền thông, tín dụng ưu đãi, bảo tồn văn hóa bản địa gắn với du lịch cộng đồng và bảo vệ môi trường. Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tính khả thi trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Việc điều chỉnh chính sách theo hướng tập trung vào chất lượng, chế biến và thị trường được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng hỗ trợ phân tán, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế ổn định và thúc đẩy phát triển bền vững khu vực nông thôn Quảng Ninh.