Quảng Ninh điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh trao quyết định cho các cán bộ được điều động, phân công nhận nhiệm vụ mới.

Tại hội nghị, ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh đã trao các quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm và chỉ định cán bộ.

Điều động, phân công và bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Hồng Biên, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy.

Điều động, phân công ông Bùi Hoàng Giang, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Yên Tử và ông Lê Mạnh Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hà An đến công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy.

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Đối với công tác cán bộ tại các địa phương, điều động, chỉ định ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Yên Tử, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định ông Giáp Văn Ngôn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoành Mô, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Điền Xá, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định ông Lương Việt Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Điền Xá, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Hoành Mô, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định ông Lục Văn Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Lạng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đầm Hà, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định ông Hoàng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Long, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Hà An, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định ông Lê Văn Độ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàng Quế, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Đông Triều, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoàng Thiện, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đông Triều, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Quế, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh chúc mừng các cán bộ được Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy, tập thể lãnh đạo các địa phương, đơn vị quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để cán bộ mới nhận nhiệm vụ sớm hòa nhập, nắm bắt công việc và phát huy năng lực.

Mỗi cán bộ lãnh đạo phải thực sự gương mẫu trong hành động, có khả năng quy tụ, truyền cảm hứng cho đội ngũ, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Nhấn mạnh yêu cầu học tập, rèn luyện thường xuyên, Bí thư Thành ủy mong muốn mỗi cán bộ chủ động trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn, học hỏi đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân.

Đồng thời quản lý tốt thời gian, nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trên cương vị công tác mới, mỗi cán bộ cần giữ vững tinh thần cầu thị, không chủ quan, luôn đặt lợi ích chung lên trên hết, cùng tập thể đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.