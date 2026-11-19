Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh ban hành Quyết định số 537/QĐ-BQLKKT về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ lô đất DP-QLCK-1B thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II, phường Móng Cái 1, thành phố Quảng Ninh.

Theo Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050 và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu A1, khu vực này được định hướng là đất hỗn hợp không ở, phục vụ các chức năng thương mại, dịch vụ và những mục đích phù hợp khác (Ảnh minh họa).

Theo quyết định, lô đất DP-QLCK-1B có diện tích 28.249,77m², trước đây được quy hoạch là đất dự phòng quản lý cửa khẩu, phục vụ nhu cầu mở rộng phạm vi khu vực lối thông quan cầu Bắc Luân II.

Tuy nhiên, ngày 26/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 339/NQ-CP quy định phạm vi khu vực Cửa khẩu quốc tế Móng Cái và lối thông quan cầu Bắc Luân II. Qua rà soát, lô đất trên không thuộc phạm vi khu vực cửa khẩu theo quy định mới.

Bên cạnh đó, theo Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050 và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu A1, khu vực này được định hướng là đất hỗn hợp không ở, phục vụ các chức năng thương mại, dịch vụ và những mục đích phù hợp khác.

Trên cơ sở đó, việc điều chỉnh chức năng sử dụng đất nhằm bảo đảm tính thống nhất giữa các cấp quy hoạch, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất.

Về nội dung điều chỉnh, lô đất DP-QLCK-1B được chuyển từ đất dự phòng quản lý cửa khẩu sang đất hỗn hợp không ở.

Các chỉ tiêu quy hoạch như mật độ xây dựng, tầng cao, hệ số sử dụng đất thực hiện theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu A1 đã được phê duyệt. Những nội dung khác tiếp tục giữ nguyên theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trước đó.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh giao Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng chủ trì công bố, công khai nội dung điều chỉnh, đồng thời cập nhật vào hệ thống thông tin quy hoạch.

UBND phường Móng Cái 1 có trách nhiệm phối hợp quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất, trật tự xây dựng tại khu vực, bảo đảm tuân thủ quy hoạch được duyệt.

Việc điều chỉnh chức năng sử dụng đất được kỳ vọng tạo cơ sở quy hoạch cho việc khai thác hiệu quả quỹ đất khu vực cửa khẩu, phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, góp phần thúc đẩy kinh tế cửa khẩu và hoàn thiện không gian đô thị Móng Cái.