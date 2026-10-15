Quảng Ninh: Diễn tập thực binh bắn đạn thật

Dự cuộc diễn tập có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quản Minh Cường; các Phó Bí thư Thành ủy; Ủy viên BTV Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; lãnh đạo sở, ngành, địa phương của thành phố.

Quảng Ninh diễn tập thực binh

Về phía đại biểu Quân khu 3 có Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu.

Diễn tập bắn đạn thật tại Quảng Ninh

Tại thao trường, các đại biểu được giới thiệu khái quát phương án bắn chiến đấu, gồm tình hình chung, bố trí trận địa, các giai đoạn thực hành bắn, công tác hiệp đồng, chỉ huy và tổ chức thực hành chiến đấu.

Các khung diễn tập đã quán triệt nghiêm quy trình, nguyên tắc xử trí tình huống; tổ chức lực lượng chặt chẽ, hiệp đồng nhịp nhàng giữa các bộ phận; phân công, điều hành chỉ huy bảo đảm thống nhất trong từng giai đoạn tác chiến.

Cuộc diễn tập thực hiện nghiêm, đúng quy trình

Các lực lượng thực binh diễn tập chiến thuật bắn đạn thật được tổ chức chặt chẽ; cán bộ, chiến sĩ được huấn luyện và luyện tập thuần thục phương án, kỹ năng sử dụng các loại vũ khí, trang bị trong biên chế.

Đồng thời, các lực lượng vận dụng linh hoạt những nội dung đã huấn luyện trong thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, thể hiện khả năng phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các thành phần, lực lượng trong tác chiến phòng thủ, giữa các hướng và các bộ phận trong quá trình xử trí tình huống, bảo đảm chặt chẽ, an toàn.

Kết quả diễn ra an toàn, nghiêm túc

Kết quả diễn tập thực binh bắn chiến đấu diễn ra bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị. Qua đó, tiếp tục khẳng định chất lượng huấn luyện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát yêu cầu nhiệm vụ, sát thực tiễn chiến đấu; nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố trong mọi tình huống.