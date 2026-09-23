Quảng Ninh: Diễn ra chuỗi sự kiện quan trọng nhằm kích cầu du lịch từ ngày 23 - 24.9

Một trong những hoạt động được quan tâm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện là chương trình Famtrip Quảng Ninh.

Hội nghị Lữ hành toàn quốc năm 2026 và Hội nghị về công tác xúc tiến du lịch năm 2026 tổ chức tại Khu nghỉ dưỡng Vinpearl (phường Bãi Cháy), dự kiến thu hút khoảng 250 đại biểu.

Đây được xem là cầu nối trực tiếp giữa điểm đến với các doanh nghiệp lữ hành, giúp những người trực tiếp xây dựng và bán tour có cơ hội khảo sát, trải nghiệm sản phẩm trên thực tế.

Trong ngày 23.9, Đoàn sẽ trải nghiệm show diễn “Đi tìm dấu ngọc” tại hang Ngọc Rồng (phường Cẩm Phả), thuyền ba vách trên Vịnh Hạ Long; tham quan Bảo tàng Quảng Ninh.

Thuyền buồm ba vách trên vịnh Hạ Long

Theo thông tin từ Sở VHTTDL, công tác chuẩn bị cho Famtrip được triển khai theo hướng vừa bảo đảm lịch trình, vừa tạo điều kiện để các đại biểu có thời gian tìm hiểu những sản phẩm đặc trưng của Quảng Ninh.

Các điểm đến, cơ sở dịch vụ, phương tiện vận chuyển, điểm dừng trải nghiệm và nội dung thuyết minh được rà soát để chương trình có tính liên kết, hạn chế thời gian di chuyển nhưng vẫn thể hiện được sự đa dạng của sản phẩm du lịch địa phương.

Thông qua chương trình, Quảng Ninh dự kiến giới thiệu tới các doanh nghiệp lữ hành hệ thống sản phẩm từ biển đảo, nghỉ dưỡng, sinh thái đến văn hóa, lịch sử và những sản phẩm mới đang được đầu tư, hoàn thiện.

Cùng với Famtrip, hoạt động kết nối B2B giữa doanh nghiệp Quảng Ninh với các doanh nghiệp lữ hành, đối tác được tổ chức trong ngày 23.9 nhằm tạo không gian trao đổi trực tiếp giữa bên cung ứng và bên phân phối sản phẩm. Với doanh nghiệp Quảng Ninh, đây cũng là dịp giới thiệu những sản phẩm mới, tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới phân phối và nắm bắt xu hướng thị trường.

Những thông tin phản hồi từ các doanh nghiệp lữ hành giúp địa phương có thêm cơ sở đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ và tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tế.

Độc đáo show thực diễn tại Hang Ngọc Rồng, Cẩm Phả Quảng Ninh

Với Quảng Ninh, giá trị của chuỗi sự kiện không chỉ nằm ở việc đăng cai một hội nghị quy mô toàn quốc. Đây cũng là dịp để địa phương đưa sản phẩm đến gần hơn với những đơn vị trực tiếp kết nối và đưa khách đến điểm đến; lắng nghe thị trường để hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ.

Qua chuỗi hoạt động, Quảng Ninh kỳ vọng tăng cường liên kết với các trung tâm du lịch, doanh nghiệp lữ hành và các thị trường khách trên cả nước; từ đó góp phần hình thành thêm các tour tuyến, thu hút khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị từ hoạt động du lịch.