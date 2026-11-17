Tàu biển cao cấp Celebrity Millennium đưa hơn 2.000 du khách quốc tế đến Quảng Ninh. (Ảnh: QUANG THỌ)

Để hoàn thành mục tiêu này, Quảng Ninh đã đẩy mạnh khai thác các thị trường quốc tế, trong đó có khách du lịch tàu biển, phân khúc có khả năng đưa lượng lớn du khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm chỉ trong một chuyến tàu cập cảng.

Năm 2026, tín hiệu vui từ du lịch tàu biển quốc tế cho thấy ngày càng nhiều hãng tàu đưa các siêu du thuyền vào khai thác các hải trình đến Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Theo thống kê, 10 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón hơn 50 chuyến tàu biển quốc tế, với hơn 60.000 lượt khách.

Du khách quốc tế đến Quảng Ninh bằng tàu biển ngày càng tăng mạnh. (Ảnh QUANG THỌ)

Đáng chú ý trong tháng 8, tàu Adora Magic City mang theo gần 4.500 du khách Trung Quốc đến Quảng Ninh. Đây là kết quả từ hoạt động xúc tiến, hợp tác giữa Quảng Ninh với hãng tàu Adora - một trong những doanh nghiệp khai thác tàu biển quốc tế lớn của Trung Quốc. Chuyến tàu đánh dấu sự trở lại của dòng tàu biển du lịch cỡ lớn trên hải trình đến Hạ Long sau nhiều năm, đồng thời mở ra cơ hội khai thác sâu hơn thị trường khách Trung Quốc bằng đường biển.

Mới đây, Quảng Ninh đã đón vị du khách quốc tế thứ 5 triệu đến từ tàu biển cao cấp Celebrity Millennium, khởi hành từ Hồng Kông (Trung Quốc) cùng với hơn 2.000 du khách chủ yếu đến từ Mỹ, Anh, Canada, Australia và các thuyền viên.

Lãnh đạo thành phố Quảng Ninh tặng hoa, chúc mừng các du khách quốc tế đến Quảng Ninh bằng tàu biển. (Ảnh QUANG THỌ)

Trong thời gian tàu neo đậu tại Quảng Ninh, du khách trên tàu Celebrity Millennium được tham gia các chương trình tham quan, gồm: Bảo tàng Quảng Ninh; Chùa Long Tiên; đi thuyền khám phá vịnh Hạ Long và hang Sửng Sốt; chèo kayak tại hang Luồn; tham quan làng chài Vung Viêng. Các chương trình góp phần kết nối cảnh quan di sản vịnh Hạ Long với văn hóa và đời sống địa phương.

Ông Diego Campuzano Bogota, người Colombia, là vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến Quảng Ninh trong năm 2026 chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Việt Nam và cảm thấy rất hạnh phúc vì được chào đón nồng nhiệt ở đây. Chúng tôi sẽ đi thăm các điểm, khu du lịch nổi tiếng của thành phố và sau đó tiếp tục hành trình".

Bà Sandra Jimenez đến từ Colombia hào hứng chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên đến Quảng Ninh cảm thấy rất vui và hạnh phúc trước sự đón tiếp nồng hậu, thân thiện của mọi người. Thời tiết, phong cảnh của vịnh Hạ Long rất đẹp. Chúng tôi sẽ trở lại Hạ Long thêm nhiều lần nữa".

Lãnh đạo thành phố Quảng Ninh và ngành du lịch chụp ảnh với các du khách quốc tế. (Ảnh: QUANG THỌ)

Không chỉ xúc tiến với các hãng tàu, Quảng Ninh còn tăng cường quảng bá tại những thị trường có tiềm năng như: Trung Quốc, Ấn Độ, Australia, Nga, các nước CIS và Đông Nam Á; kết nối với doanh nghiệp lữ hành quốc tế để đưa điểm đến Quảng Ninh vào các hải trình tàu biển quốc tế.

Cũng trong tháng 11, Quảng Ninh đón đoàn 60 doanh nhân Nga đến trải nghiệm sản phẩm du lịch nghỉ đêm mới, được thiết kế dành riêng cho phân khúc khách cao cấp. Đây là đoàn khách đầu tiên tham gia chương trình, đánh dấu bước thử nghiệm sản phẩm mới, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận sâu hơn thị trường khách Nga.

Với hành trình 3 ngày 2 đêm kết nối vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, du khách có cơ hội khám phá vẻ đẹp của hai vùng di sản, kết hợp nghỉ dưỡng với các hoạt động trải nghiệm đặc sắc như tổ chức tiệc trên bãi biển, thưởng thức văn hóa và ẩm thực địa phương. Điểm nhấn của sản phẩm là sự kết nối linh hoạt giữa trải nghiệm trên bờ và dưới biển, đưa hành trình nghỉ đêm vượt ra ngoài khuôn khổ tham quan, lưu trú thông thường, gia tăng chiều sâu trải nghiệm và giá trị cho chuyến đi.

Du khách quốc tế rất vui mừng khi được đến Quảng Ninh. (Ảnh: QUANG THỌ)

Việc đón đoàn khách Nga trải nghiệm sản phẩm mới là một trong những nỗ lực của Quảng Ninh trong đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và mở rộng thị trường khách quốc tế, trong đó chú trọng khai thác thị trường Nga. Thông qua việc đưa du khách trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, thành phố có thêm cơ sở đánh giá sức hấp dẫn, hoàn thiện chất lượng dịch vụ và xây dựng các chương trình phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Trong 10 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón hơn 20,3 triệu lượt khách du lịch, tổng thu du lịch đạt 61.324 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, ngành du lịch Quảng Ninh tiếp tục mở rộng thị trường và tiếp tục gia tăng giá trị từ mỗi hành trình trải nghiệm để thu hút du khách quốc tế.

Bà Nguyễn Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, để hút khách du lịch quốc tế đến từ tàu biển, ngành du lịch tiếp tục xây dựng một số sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ để gia tăng trải nghiệm cho du khách, đồng thời đẩy mạnh kích cầu du lịch trong dịp thu đông gắn với các hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch, xây dựng Quảng Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Ngày càng nhiều các hãng tàu biển nổi tiếng trên thế giới đưa du khách đến Quảng Ninh. (Ảnh QUANG THỌ)

Việc đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu cùng đà tăng trưởng của lượng khách tàu biển cho thấy sức hấp dẫn của Vịnh Hạ Long và du lịch Quảng Ninh đối với các thị trường khách quốc tế, đặc biệt là phân khúc khách có khả năng chi trả cao.

Đây cũng là cơ hội để Quảng Ninh tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu đón hơn 23 triệu lượt khách du lịch trong năm 2026, trong đó có hơn 6 triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 72.000 tỷ đồng.