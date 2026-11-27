Nhiều đoạn đường gom chưa được kết nối đồng bộ

Những năm qua, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông trên địa bàn phường Cửa Ông từng bước được đầu tư, góp phần cải thiện diện mạo đô thị và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Tuy nhiên, một số công trình giao thông vẫn chưa được hoàn thiện đồng bộ, trong đó đáng chú ý là tuyến đường gom phía nam quốc lộ 18, đoạn từ cầu B1 (ngã tư Cẩm Đông) đến cầu B5-12 (khu vực trạm thu phí BOT Biên Cương), với chiều dài khoảng 3km.

Toàn cảnh tuyến đường gom phía nam quốc lộ 18, đoạn từ cầu B1 (ngã tư Cẩm Đông) đến cầu B5-12 (khu vực trạm thu phí BOT Biên Cương), với chiều dài khoảng 3km.

Tuyến đường được đầu tư xây dựng từ năm 2021, có lòng đường rộng 7,5m, dải cây xanh phân cách rộng từ 3 - 5m và vỉa hè phía Nam rộng 3m. Tuy nhiên, do một số vị trí chưa được giải phóng mặt bằng và đầu tư hoàn chỉnh, tuyến đường hiện vẫn tồn tại những đoạn đứt quãng, chưa thể kết nối liên tục.

Ghi nhận của phóng viên ngày 25/11 cho thấy, tại khu vực nút giao đường gom gần nhà hàng Quảng Hiền và cây xăng nằm sát quốc lộ 18, còn khoảng 6 hộ dân có nhà ở tiếp giáp mặt đường quốc lộ. Đây là một trong những vị trí khiến việc kết nối tuyến đường gom chưa thể thực hiện đồng bộ.

Tình trạng trên khiến phương tiện lưu thông trên đường gom khi đến các đoạn bị gián đoạn buộc phải chuyển hướng, nhập làn vào quốc lộ 18 rồi tiếp tục tìm đường trở lại tuyến gom. Việc xuất hiện các điểm giao cắt, xung đột giữa dòng phương tiện trên quốc lộ và đường gom không chỉ gây bất tiện cho người tham gia giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Anh Nguyễn Tiến Dũng, người dân phường Cửa Ông cho biết, việc tuyến đường gom chưa được kết nối liên tục khiến người dân phải di chuyển vòng ra quốc lộ 18 rồi mới có thể tiếp tục đi vào đường gom, vừa mất thời gian vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

"Trước đây, chủ trương đầu tư đường gom nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông thuận lợi, an toàn hơn. Tuy nhiên, đến nay tuyến đường vẫn còn một số vị trí chưa được giải phóng mặt bằng, khiến việc kết nối bị gián đoạn.

Người dân mong muốn chính quyền sớm tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện tuyến đường để việc đi lại thuận tiện và an toàn", anh Dũng chia sẻ.

Tại khu vực nút giao đường gom gần nhà hàng Quảng Hiền và cây xăng nằm sát quốc lộ 18, còn khoảng 6 hộ dân có nhà ở tiếp giáp mặt đường quốc lộ, làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Trước thực trạng trên, ngày 13/11, Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Cửa Ông đã có báo cáo đề xuất UBND phường và Phòng Kinh tế xem xét chủ trương đầu tư dự án hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tuyến đường gom phía nam quốc lộ 18, đoạn từ trạm xăng Quảng Hiền đến trụ sở Trung tâm Cung ứng dịch vụ.

Theo ông Đỗ Thế Hiếu, Chủ tịch UBND phường Cửa Ông, dự án thuộc nhóm C, lĩnh vực giao thông và hạ tầng kỹ thuật; dự kiến UBND phường quyết định chủ trương đầu tư, Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường đảm nhận vai trò chủ đầu tư.

Dự án được đề xuất trên cơ sở phù hợp với kế hoạch đầu tư của địa phương và các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phân khu B đã được phê duyệt, điều chỉnh cục bộ vào tháng 9/2026.

Qua khảo sát hiện trạng, phạm vi đầu tư tập trung xử lý 3 phân đoạn còn dang dở dọc tuyến quốc lộ 18.

Cụ thể, đoạn thứ nhất từ khu vực trạm xăng Quảng Hiền đến gần bến xe Cao Sơn (bến xe Cẩm Sơn cũ), gồm khoảng 290m đường gom dọc quốc lộ 18 và 150m đường nội bộ nằm trong lô đất quy hoạch cây xanh.

Khu vực này hiện có một số công trình nhà ở, nhà hàng, nhà tạm cùng hai lô đất quy hoạch cây xanh A3-6.1 và A3-6, với tổng diện tích hơn 1.770m², hiện chưa được đầu tư.

Đoạn thứ hai kết nối từ bến xe Cao Sơn đến Trường THCS Cẩm Sơn (khu vực tiếp giáp Trường THCS Lý Tự Trọng - điểm trường 2), gồm khoảng 220m đường gom và tuyến đường nội bộ phía sau khu dân cư.

Đoạn thứ ba dài khoảng 100m, từ khu vực trường học đến trụ sở Trung tâm Cung ứng dịch vụ, đi qua lô đất quy hoạch cây xanh A3-11 có diện tích 1.691m², hiện chưa được đầu tư.

Hơn 80 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng

Không chỉ giải quyết những đoạn tuyến còn thiếu, dự án được đề xuất đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực lưu thông, bảo đảm an toàn giao thông và từng bước hoàn thiện không gian đô thị dọc tuyến.

Người dân mong muốn chính quyền sớm tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện tuyến đường để việc đi lại thuận tiện và an toàn.

Theo phương án đề xuất, các tuyến đường sẽ được xây dựng hoàn chỉnh nền, mặt đường, bảo đảm tiêu chuẩn tải trọng xe trục 10 tấn. Cùng với đó là các hạng mục kè phòng hộ vai đường, hệ thống báo hiệu an toàn giao thông, vỉa hè lát đá và trồng cây xanh bóng mát.

Đối với các lô đất quy hoạch cây xanh dọc tuyến, địa phương cũng đề xuất đầu tư tiểu cảnh, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần cải thiện cảnh quan và chất lượng môi trường đô thị.

Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác gồm hệ thống thoát nước, cấp nước sạch sinh hoạt, trụ cứu hỏa phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy. Hệ thống lưới điện hạ thế, trạm biến áp và điện chiếu sáng cảnh quan cũng được đầu tư mới, hạ ngầm nhằm bảo đảm an toàn vận hành và mỹ quan đô thị.

Theo khái toán, tổng mức đầu tư dự án hơn 143,74 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ có mục tiêu kết hợp ngân sách phường Cửa Ông.

Trong cơ cấu nguồn vốn, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 80,61 tỷ đồng; chi phí xây dựng khoảng 46,83 tỷ đồng. Riêng các hạng mục giao thông và hạ tầng kỹ thuật khoảng 38,94 tỷ đồng, hạng mục điện khoảng 4,82 tỷ đồng, cấp nước và phòng cháy, chữa cháy khoảng 3,07 tỷ đồng. Phần kinh phí còn lại dành cho thiết bị, quản lý dự án, tư vấn và dự phòng.

Đáng chú ý, chi phí giải phóng mặt bằng chiếm hơn một nửa tổng mức đầu tư dự kiến. Đây cũng là khâu quan trọng, quyết định khả năng triển khai và tiến độ hoàn thiện các đoạn tuyến còn vướng mắc.

Để bảo đảm khả năng cân đối nguồn lực, dự án được đề xuất phân kỳ đầu tư trong 3 năm, từ 2027-2029. Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự kiến trong quý IV/2026, các hạng mục sẽ lần lượt được triển khai.

Cụ thể, năm 2027, dự án ưu tiên thực hiện giải phóng mặt bằng và thi công đoạn tuyến tiếp giáp phía bắc Trường THCS Lý Tự Trọng - điểm trường 2, với tổng kinh phí dự kiến hơn 10,21 tỷ đồng.

Năm 2028, tiếp tục triển khai đoạn từ khu vực trường học đến bến xe Cao Sơn cũ, với nguồn vốn dự kiến hơn 51,25 tỷ đồng. Giai đoạn này bao gồm cả việc đầu tư trạm biến áp và hệ thống điện hạ thế.

Đến năm 2029, dự án dự kiến triển khai giai đoạn cuối với kinh phí hơn 82,27 tỷ đồng, tập trung giải phóng mặt bằng và hoàn thiện đoạn tuyến phức tạp nhất, từ bến xe Cẩm Sơn cũ đến trạm xăng Quảng Hiền.

Khi được triển khai hoàn thành, dự án sẽ góp phần khép kín tuyến đường gom phía nam quốc lộ 18, kết nối liên tục từ cầu B1 đến cầu B5-12. Qua đó, hạn chế tình trạng phương tiện phải nhập làn đột ngột vào quốc lộ, giảm nguy cơ xung đột giao thông, nâng cao năng lực lưu thông và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Việc hoàn thiện tuyến đường cũng được kỳ vọng tạo thêm động lực chỉnh trang, phát triển hạ tầng đô thị phường Cửa Ông, từng bước khai thác hiệu quả quỹ đất và không gian đô thị dọc quốc lộ 18.