Theo phương án phát triển CCN trong điều chỉnh quy hoạch TP Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 18/6/2026, đến năm 2030, toàn thành phố phát triển 62 CCN với tổng diện tích khoảng 3.237,15 ha.

Đến nay, toàn thành phố đã thành lập 23 CCN với tổng diện tích 1.336,77 ha. Như vậy, trong thời gian còn lại của kỳ quy hoạch, thành phố cần triển khai thành lập thêm 39 CCN; đồng thời, hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp đã thành lập và thực hiện các chương trình thu hút đầu tư và tổ chức di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào CCN.

Chỉ thị số 13 ngày 28/10/2026 của Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh nêu rõ, đây là khối lượng công việc rất lớn, trong khi tiến độ một số dự án còn chậm; việc bàn giao mặt bằng, đầu tư hạ tầng và giao thông kết nối chưa đồng bộ; quỹ đất đủ điều kiện tiếp nhận doanh nghiệp còn hạn chế, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư và tổ chức di dời.

Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh (phường Cẩm Phả) đạt tỷ lệ lấp đầy các nhà đầu tư thứ cấp gần 90%. Ảnh minh hoạ.

Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Việc phát triển CCN phải bám sát quy hoạch, nhu cầu sản xuất và khả năng huy động nguồn lực, ưu tiên thu hút doanh nghiệp nhỏ và vừa, các dự án công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, công nghệ sạch có liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Đối với các CCN đang triển khai đầu tư, UBND các xã, phường, đặc khu chủ trì công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Các địa phương phải rà soát từng khu vực, thửa đất còn vướng mắc, xác định người giải quyết và thời hạn hoàn thành, chủ động đối thoại và xử lý kiến nghị để bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng.

Chủ đầu tư hạ tầng chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng dự án, bố trí đủ vốn, nhân lực và thiết bị để thi công theo cam kết. Các hạng mục thiết yếu, nhất là công trình xử lý nước thải, phòng cháy, chữa cháy và đấu nối hạ tầng bên ngoài, phải được đầu tư đồng bộ. Với dự án chậm tiến độ, địa phương phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, yêu cầu khắc phục và đề xuất biện pháp xử lý.

Tại các CCN đang hoạt động, chính quyền cấp xã chủ trì kiểm tra việc chấp hành quy định về quy hoạch, xây dựng và bảo vệ môi trường. Kết quả rà soát phải lập riêng cho từng cụm, nêu rõ hiện trạng, tồn tại, vi phạm, trách nhiệm và thời hạn khắc phục, gửi Sở Công Thương trước ngày 20/12 hằng năm.

Về di dời, các địa phương phải rà soát danh sách cơ sở sản xuất, xác định CCN tiếp nhận, thời điểm di dời, đơn vị chịu trách nhiệm và nhu cầu hỗ trợ. Địa phương chưa có CCN đủ điều kiện tiếp nhận phải phối hợp với Sở Công Thương và các địa phương lân cận để bố trí địa điểm phù hợp. Việc di dời phải gắn với hỗ trợ đổi mới thiết bị, bảo vệ môi trường, ổn định sản xuất và việc làm. Sau di dời, địa phương có trách nhiệm quản lý đất đai và khắc phục ô nhiễm tại địa điểm cũ.

Chủ đầu tư hạ tầng phải bố trí quỹ đất phù hợp quy hoạch, công khai diện tích sẵn sàng cho thuê, giá và điều kiện thuê, khả năng xử lý chất thải và thời điểm tiếp nhận. Các cơ sở thuộc diện di dời có trách nhiệm thực hiện đúng lộ trình được phê duyệt, chủ động chuẩn bị vốn, phương án sản xuất và hồ sơ để tiếp cận chính sách hỗ trợ khi đủ điều kiện.

Sở Công Thương được giao làm đầu mối theo dõi tiến độ từng CCN, đôn đốc tháo gỡ vướng mắc, kết nối địa phương có cơ sở di dời với nơi đủ điều kiện tiếp nhận và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ. Các cơ quan, địa phương và đơn vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị về UBND thành phố qua Sở Công Thương trước ngày 15/12 hằng năm.