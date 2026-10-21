Quảng Ninh đẩy nhanh tiến độ khởi công dự án hơn 24.883 tỷ đồng

Phối cảnh dự án Monbay Vân Đồn.

Đẩy nhanh thủ tục giao đất, cho thuê đất, hồ sơ cấp giấy phép khai thác các mỏ vật liệu san lấp

Theo thông tin từ thành phố Quảng Ninh, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố này vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Văn Ánh về việc đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn do là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Địa ốc Hải Đăng làm chủ đầu tư.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Văn Ánh ghi nhận cơ quan chức năng thành phố Quảng Ninh và nhà đầu tư đã nỗ lực hoàn thành hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích 296,72ha của dự án.

Dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và hoàn thành mục đích sử dụng rừng, tiếp nhận 37ha đất quốc phòng. Dự án cũng đã được thống nhất phương án hạ ngầm tuyến đường dây 22kV trong ranh giới, thỏa thuận đấu nối cấp nước, cấp điện, thoát nước, vị trí đổ thải, được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận kết quả thăm dò mỏ cát làm vật liệu xây dựng tại xã Đầm Hà.

Phó Chủ tịch cũng cho rằng dự án dự án cơ bản không còn vướng mắc lớn về pháp lý, nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, việc thực hiện hồ sơ, thủ tục giao đất, cho thuê đất, hồ sơ cấp giấy phép khai thác các mỏ vật liệu san lấp, hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, xử lý chi phí giải phóng mặt bằng do nhà đầu tư cũ đã chi trả vẫn chậm so với tiến độ đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do Nhà đầu tư và các đơn vị tư vấn chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực, nhân sự, thời gian nên nhà đầu tư cần khẩn trương khắc phục.

Đối với chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng do nhà đầu tư cũ đã chi trả (khoảng hơn 148 tỷ đồng), để xử lý, Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ, xác định căn cứ pháp lý, trình tự, thủ tục thu hồi đất, nghiên cứu, đề xuất xử lý việc hoàn trả cho nhà đầu tư cũ khoản kinh phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đã ứng trước.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương phối hợp với đơn vị tư vấn, Văn phòng đăng ký đất đai hoàn thành trích lục, trích đo bản đồ địa chính và nộp hồ sơ đề nghị giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đủ điều kiện (khoảng 276 ha). Đối với phần diện tích lấn biển (khoảng 20 ha), tiếp tục hoàn thiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt hạng mục lấn biển để thực hiện giao khu vực biển theo quy định, không để kéo dài.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố chỉ đạo, hướng dẫn đầy đủ thành phần hồ sơ, thực hiện tiếp nhận, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định giao đất, cho thuê đất ngay khi hồ sơ đủ điều kiện, tổ chức xác định giá đất, nghĩa vụ tài chính về đất đai để nhà đầu tư thực hiện và bàn giao đất trên thực địa. Đồng thời, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ giao khu vực biển đối với phần diện tích lấn biển.

Sớm tổ chức khởi công dự án khi đủ điều kiện

Đối với nguồn vật liệu san lấp và vật liệu xây dựng phục vụ dự án, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan để đưa các khu vực mỏ đất, cát, đá đã được khoanh định vào khai thác phục vụ nhu cầu vật liệu của dự án. Trong đó, mỏ đất đá làm vật liệu san lấp tại thôn Khe Ngái và thôn 10/10 (đặc khu Vân Đồn) là nguồn cung cấp vật liệu san lấp chính của dự án (nhu cầu khoảng 4,5 triệu m3, trữ lượng khảo sát khoảng 22 triệu m3).

Sở Công thương phối hợp với Ủy ban nhân dân đặc khu Vân Đồn rà soát các mỏ đất đá đã được cấp phép trước đây trên địa bàn (trong đó có các mỏ phục vụ thi công đường cao tốc) còn trữ lượng, khả năng khai thác để làm nguồn dự phòng cho dự án.

Đối với mỏ cát làm vật liệu san lấp tại khu vực 2 Chương Đông (xã Đầm Hà), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Địa ốc Hải Đăng nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản để Sở Công Thương tiếp nhận, thẩm định, trình cấp giấy phép khai thác hoàn thành trong tháng 10/2026.

Đối với mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thống Nhất, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Địa ốc Hải Đăng hoàn thành công tác thăm dò theo giấy phép, lập báo cáo kết quả thăm dò, Sở Công Thương hướng dẫn, thẩm định, trình công nhận kết quả thăm dò và cấp giấy phép khai thác theo quy định, bảo đảm tiến độ cung cấp vật liệu cho dự án.

Song song yêu cầu hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh cũng yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện bảng tiến độ chi tiết triển khai dự án (thể hiện rõ từng mốc công việc, thời hạn, trách nhiệm), gửi Ủy ban nhân dân đặc khu Vân Đồn và cơ quan chức năng để phê duyệt, giám sát.

Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phối hợp với Ủy ban nhân dân đặc khu Vân Đồn và các cơ quan liên quan tổ chức khởi công dự án ngay khi đủ điều kiện theo quy định (trong năm 2026). Việc khởi công phải thực chất, gắn với thi công liên tục, đồng bộ các hạng mục, tuyệt đối không khởi công hình thức trên diện tích nhỏ rồi không triển khai thi công.

Dự án Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Monbay Vân Đồn có tổng vốn đầu tư hơn 24.883 tỷ đồng (tương đương gần 1 tỷ USD). Theo quy hoạch, dự án sẽ phát triển đa dạng loại hình nhà ở với 236 căn biệt thự, 257 căn nhà liền kề, hơn 2.600 căn chung cư cao tầng và 606 căn nhà ở xã hội. Khi hoàn thành, dự án dự kiến phục vụ khoảng 3.000 khách lưu trú/ngày và khoảng 9.800 cư dân thường trú.