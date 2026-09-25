Quảng Ninh đẩy nhanh làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đất đai

Gian nan bài toán dữ liệu và hạ tầng bản đồ

Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh, tính đến 16h ngày 20/9/2026, toàn thành phố đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho 1.344.573 trong tổng số 1.946.090 thửa đất, đạt tỷ lệ 69,1%. Trong đó, số thửa đất Nhóm 1 đồng bộ thành công lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai (VNLIS) đạt 1.059.342 thửa (tương đương 54,4%).

Tính đến 16h ngày 20/9/2026, toàn thành phố Quảng Ninh đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho 1.344.573 trong tổng số 1.946.090 thửa đất, đạt tỷ lệ 69,1%.

Dù ghi nhận nhiều nỗ lực khi từ ngày 4/8 đến nay, toàn địa bàn đã đưa vào vận hành thêm 516.311 thửa đất, nhưng thách thức phía trước vẫn rất lớn. Cụ thể, vẫn còn tới 886.748 thửa cần tiếp tục đưa vào Nhóm 1, trong đó có tới 601.517 thửa hoàn toàn chưa có dữ liệu.

Khảo sát tại cấp cơ sở cho thấy, lượng hồ sơ tồn đọng cần thu thập, đăng ký hoặc cấp mới giấy chứng nhận bao gồm 42.162 thửa đất ở và tới 517.461 thửa đất nông nghiệp. Bài toán đặt ra không đơn thuần là bổ sung thông tin thiếu hụt, mà còn phải xử lý tận gốc những bất cập lịch sử về bản đồ và giấy tờ pháp lý qua nhiều thời kỳ.

Nguyên nhân cơ bản là do bản đồ địa chính qua các thời kỳ được đo đạc bằng nhiều công nghệ và hệ tọa độ khác nhau, dẫn đến tình trạng chồng lấn ranh giới hoặc lệch mảnh. Bên cạnh đó, nhiều giấy chứng nhận trước đây sử dụng số thửa theo bản đồ quy hoạch xây dựng nhưng chưa được chỉnh lý theo chuẩn địa chính, khiến công tác kết nối không gian và thông tin thuộc tính gặp nhiều trở ngại.

Ngoài ra, việc hệ thống VNLIS thường xuyên bảo trì, nâng cấp cũng phần nào ảnh hưởng đến tiến độ đồng bộ dữ liệu tại địa phương.

Đồng bộ giải pháp công nghệ, tăng tốc về đích

Nhận định tiến độ triển khai hiện tại còn chậm và chưa bắt kịp kế hoạch đề ra, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Công đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tổng hợp vướng mắc, ban hành hướng dẫn chung để các địa phương đồng loạt thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, yêu cầu kiên quyết đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu hồ sơ, tuyệt đối không để tình trạng ách tắc kéo dài.

Cán bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Móng Cái 3 trực tiếp xuống cơ sở, phối hợp người dân rà soát, làm sạch dữ liệu đất đai.

Đối với UBND các xã, phường, đặc khu, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung thu thập dữ liệu thửa đất, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng đăng ký đất đai và các đơn vị tư vấn để kiểm tra, xác minh kết quả đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính. Mọi khâu trong quá trình rà soát, quản lý dữ liệu đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thông tin.

Điểm sáng trong chiến dịch lần này là Quảng Ninh đang mạnh dạn thử nghiệm các giải pháp công nghệ hiện đại. Điển hình tại phường Cao Xanh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đưa vào thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để bay chụp, phân tích và tự động chỉnh lý bản đồ địa chính, mang lại hiệu quả vượt trội so với phương pháp thủ công truyền thống.

Song song với đó, thành phố đã hoàn tất kết nối thử nghiệm phần mềm Hệ thống thông tin quản lý đất đai (VNPT-iLIS) với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và cơ quan Thuế, sẵn sàng vận hành thông suốt cơ chế liên thông thủ tục đất đai điện tử. Về phương diện an ninh mạng, ngày 16/9/2026, phần mềm VNPT-iLIS cũng đã được trình UBND thành phố phê duyệt Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, làm tiền đề để công an thành phố thẩm định cấp độ an toàn trước khi chính thức đưa vào vận hành diện rộng.

Theo lộ trình đề ra, từ nay đến ngày 31/10/2026, Quảng Ninh sẽ tập trung toàn lực xử lý dứt điểm các nhóm thửa đất chưa có dữ liệu hoặc chưa đo đạc. Mục tiêu chiến lược được tỉnh đặt ra là hoàn thành làm sạch, chuẩn hóa tối thiểu 80% dữ liệu trước ngày 30/11/2026 để đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia, tiến tới hoàn thiện toàn bộ cơ sở dữ liệu của gần 2 triệu thửa đất trên địa bàn trong năm 2026.