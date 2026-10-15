Quảng Ninh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng 22 dự án trọng điểm

Quảng Ninh tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng cho các dự án lớn. (Ảnh minh họa)

Thành phố Quảng Ninh đang tập trung xử lý các vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm tạo điều kiện triển khai các công trình trọng điểm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo báo cáo của UBND thành phố Quảng Ninh, địa phương đang thực hiện giải phóng mặt bằng cho 22 dự án trọng điểm với tổng diện tích trên 9.400 ha. Đến nay, thành phố đã hoàn thành giải phóng mặt bằng trên 6.300 ha, tăng gần 390 ha so với tháng 8; trong đó, 12 dự án đã cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại vẫn lớn. Trong những tháng cuối năm 2026, thành phố tập trung giải phóng mặt bằng 3.356,67 ha, liên quan đến 4.473 trường hợp. Các dự án được ưu tiên gồm khu đô thị Hạ Long Xanh; các khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, Sông Khoai, Đông Triều; Quốc lộ 4B và dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Thành phố yêu cầu lập tiến độ theo tuần đối với từng dự án, nhóm hồ sơ; tăng cường tuyên truyền, đối thoại, vận động người dân, giải quyết các kiến nghị chính đáng và tổ chức chi trả bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo quy định. Đối với những trường hợp đủ điều kiện nhưng không chấp hành, địa phương sẽ thực hiện cưỡng chế theo quy định, không để các vướng mắc kéo dài sang năm 2027.

Song song với giải phóng mặt bằng, các chủ đầu tư được yêu cầu tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thêm các mũi thi công tại những vị trí đã có mặt bằng sạch; đẩy nhanh nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán và thu hồi vốn tạm ứng.

Theo kế hoạch điều chỉnh tính đến ngày 23/9/2026, tổng vốn đầu tư công của thành phố đạt 36.060 tỷ đồng, tăng 12.771 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm. Đến hết quý III, thành phố đã giải ngân 16.342 tỷ đồng, vượt 259 tỷ đồng so với chỉ tiêu cùng kỳ.

Trong quý IV, Quảng Ninh phấn đấu giải ngân thêm khoảng 12.864 tỷ đồng, đưa tổng vốn giải ngân cả năm lên khoảng 29.206 tỷ đồng, tương đương 150% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trước ngày 31/12/2026. Kết quả giải ngân được gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các chủ đầu tư và chính quyền địa phương.