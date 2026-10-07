Quảng Ninh: Đẩy nhanh 48 dự án chỉnh trang đô thị tại phường Hạ Long

Diện mạo đô thị khởi sắc

Thực hiện chủ trương phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu, từ năm 2025, phường Hạ Long tập trung nguồn lực triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp giao thông, chỉnh trang đô thị và xử lý các điểm ngập úng cục bộ.

Từ năm 2025, phường Hạ Long tập trung nguồn lực triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp giao thông, chỉnh trang đô thị và xử lý các điểm ngập úng cục bộ.

Ghi nhận ngày 6/10 tại một số công trình cho thấy diện mạo đô thị có nhiều chuyển biến. Nhiều tuyến đường được mở rộng, thảm nhựa, lát vỉa hè; hệ thống thoát nước, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật từng bước hoàn thiện.

Đáng chú ý là dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng và bảo đảm an toàn giao thông các tuyến phố khu Bãi Xít và Cột 3, được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 3/9/2025.

Dự án có tổng mức đầu tư 48 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, thực hiện giai đoạn 2025 - 2026, cải tạo 25 tuyến phố với tổng chiều dài khoảng 3,6km. Các hạng mục gồm mở rộng mặt đường, thảm nhựa, lát đá vỉa hè, hạ ngầm cống thoát nước, di dời đường cấp nước, bổ sung hệ thống phòng cháy, chữa cháy và chiếu sáng đô thị.

Anh Đỗ Đức Hùng, Chỉ huy trưởng gói thầu thi công thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Công nghiệp QCC cho biết, do công trình ảnh hưởng đến nhiều hộ dân và hệ thống hạ tầng ngầm nên quá trình thi công khá phức tạp.

Đến nay, các hạng mục cống ngầm, đường và vỉa hè đã hoàn thành khoảng 98%. Nhà thầu đang hoàn thiện thảm nhựa, sơn kẻ đường và phấn đấu đưa công trình về đích sớm khoảng 10 ngày so với hợp đồng.

Để mở rộng các tuyến đường, công tác vận động người dân hiến đất được xác định là một trong những yếu tố quan trọng. Ông Trần Hồng Ngọc, Khu trưởng khu phố Hồng Hải 2 cho biết, khu phố có 758 hộ, phần lớn chịu ảnh hưởng bởi dự án.

Đến nay, các hạng mục cống ngầm, đường và vỉa hè đã hoàn thành khoảng 98%. Nhà thầu đang hoàn thiện thảm nhựa, sơn kẻ đường và phấn đấu đưa công trình về đích sớm khoảng 10 ngày so với hợp đồng.

"Có những gia đình có diện tích đất hiến trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng nhưng vẫn sẵn sàng thực hiện vì lợi ích chung, mong muốn tuyến đường rộng rãi, khang trang hơn", ông Ngọc chia sẻ.

Theo phường Hạ Long, địa phương hiện triển khai 48 dự án chỉnh trang đô thị. Trong đó, 7 dự án khởi công từ năm 2025 cơ bản hoàn thành, đạt khoảng 98% khối lượng; 14 dự án khởi công đầu năm 2026 đạt bình quân khoảng 60%.

Đối với 12 dự án được tỉnh bổ sung tháng 7/2026, có 7 dự án đã triển khai, đạt khoảng 38% khối lượng; 3 dự án hoàn tất thương thảo hợp đồng và 2 dự án đã mở thầu ngày 25/9, dự kiến khởi công trong tháng 10/2026.

Dự án chỉnh trang các tuyến đường phía Tây quốc lộ 18A, đường Tuyển Than và đường Núi Hạm, tổng mức đầu tư 33 tỷ đồng, cũng đang được tập trung hoàn thiện các hạng mục cuối cùng.

Không để người dân ảnh hưởng kéo dài

Bên cạnh những công trình đạt tiến độ, một số dự án cải tạo ngõ xóm còn chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Do thời tiết mưa kéo dài, ngõ nhỏ hẹp khiến việc thi công và vận chuyển nguyên vật liệu gặp nhiều khó khăn, nguồn nhân lực cũng bị cạnh tranh bởi các công trường lớn trên địa bàn là nguyên nhân dẫn đến việc thi công kéo dài.

Tại dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết hợp xử lý các điểm ngập úng các tuyến ngõ khu Hồng Hà 3, được phê duyệt tại Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 3/12/2025, một số hạng mục vẫn còn dang dở.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 7,87 tỷ đồng, thực hiện thảm bê tông nhựa và cải tạo hệ thống cống thoát nước dài khoảng 0,6km trong giai đoạn 2025-2026.

Anh Hoàng Văn Vinh, tổ 4, khu 3, phường Hạ Long cho biết, việc thi công kéo dài khiến người dân gặp khó khăn trong đi lại, đặc biệt khi trời tối hoặc mưa gió.

"Đường trơn trượt, việc đi lại khó khăn, nhất là đối với trẻ em. Người dân chỉ mong công trình sớm hoàn thành để đi lại thuận tiện, an toàn hơn", anh Vinh nói.

Theo lãnh đạo phường Hạ Long, các dự án cải tạo ngõ xóm không được bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng nên địa phương phải kiên trì vận động người dân hiến đất. Bên cạnh đó, thời tiết mưa kéo dài, ngõ nhỏ, hẹp khiến việc thi công và vận chuyển vật liệu gặp khó khăn; nguồn nhân lực cũng bị cạnh tranh bởi các công trường lớn trên địa bàn.

Trước tình trạng trên, lãnh đạo phường Hạ Long đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, yêu cầu các đơn vị liên quan khắc phục khó khăn, tập trung thi công dứt điểm từng hạng mục.

Phường Hạ Long yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị, tránh thi công dàn trải nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tại dự án xử lý ngập úng khu Hồng Hà 3, Bí thư Đảng ủy phường Hạ Long Hoàng Bá Nam yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị, tránh thi công dàn trải. Các hố ga chưa hoàn thiện phải được đậy nắp tạm, bố trí rào chắn, biển cảnh báo bảo đảm an toàn.

Mặt trận Tổ quốc phối hợp với UBND phường được giao tăng cường giám sát chất lượng, an toàn và tiến độ công trình. Tại ngõ 8, ngõ 9 đường Nguyễn Văn Cừ, lãnh đạo phường trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe người dân và vận động các hộ tiếp tục đồng thuận hiến đất, bàn giao mặt bằng.

Ông Nguyễn Văn Trình, Quyền Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công ích phường Hạ Long cho biết, các dự án cơ bản vẫn nằm trong khung tiến độ được phê duyệt. Tuy nhiên, địa phương đang yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.

"Đối với các đơn vị thi công yếu kém, cố tình trì trệ, chính quyền phường sẽ kiên quyết xử lý, thậm chí chấm dứt hợp đồng để lựa chọn, thay thế bằng nhà thầu đủ năng lực", ông Trình khẳng định.

Với 48 dự án đang triển khai, phường Hạ Long đang tập trung kiểm soát tiến độ, chất lượng và an toàn công trình. Trong đó, việc xử lý dứt điểm những nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, đồng thời bảo đảm rào chắn, cảnh báo và an toàn tại các khu vực thi công được xem là yêu cầu cấp thiết, nhằm sớm hoàn thiện hạ tầng và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân.