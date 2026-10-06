Quảng Ninh đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Sản xuất tôm giống tại Công ty TNHH Việt Úc Quảng Ninh.

Nhiều mô hình mới bước đầu cho thấy hiệu quả, góp phần nâng năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Trong lĩnh vực thủy sản, Công ty TNHH Việt Úc Quảng Ninh đang đưa vào sản xuất bộ 4 dòng tôm giống VU-S26 với các đặc tính nổi bật về tăng trưởng, sức bền, khả năng chống chịu và thích ứng với điều kiện hạ mặn. Thực tế sản xuất cho thấy giống mới đã mang lại kết quả tích cực tại một số hộ nuôi.

Anh Nguyễn Văn Thùy, khu 4 Hải Yên, phường Móng Cái 3, sử dụng giống Siêu 60 - siêu tăng trưởng và thu hoạch hơn 30 tấn tôm sau 87 ngày từ 5 ao nuôi ngoài trời. Tôm đạt kích cỡ 26-28 con/kg, giá bán khoảng 207.000 đồng/kg. Theo người nuôi, thời gian thu hoạch được rút ngắn so với các vụ trước, qua đó giúp lợi nhuận tăng khoảng 30%. Không chỉ trong thủy sản, khoa học, công nghệ cũng đang được ứng dụng vào chăn nuôi và phát triển cây trồng bản địa. Hai giải pháp của Quảng Ninh vừa đạt giải khuyến khích tại Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông toàn quốc” lần thứ XI, giai đoạn 2025-2026.

Đồi chè được trồng theo hướng hữu cơ tai. Đường Hoa

Trong đó, giải pháp phát triển cây địa liền bản địa theo hướng hàng hóa, ứng dụng mô hình canh tác đa tầng, đa giá trị hướng tới nâng cao hiệu quả kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số. Một giải pháp khác tập trung xây dựng quy trình chăn nuôi lợn. Hương công nghệ cao theo chuỗi giá trị khép kín, gắn với phát triển sản phẩm OCOP. Theo nhóm tác giả, mô hình chăn nuôi lợn Hương tích hợp công nghệ từ lựa chọn giống. Lợn Hương có nguồn gốc ở Cao Bằng, là giống lợn địa phương, có đặc điểm thường được biết đến là mình nhỏ, chân ngắn, da và lông thường màu đen hoặc đen trắng, khả năng thích nghi tốt với điều kiện chăn nuôi vùng miền núi, thịt được đánh giá thơm, ngon, phù hợp phát triển thành sản phẩm đặc sản. từ khâu chăm sóc, kiểm soát dịch bệnh đến tiêu thụ sản phẩm. Quy trình chú trọng an toàn sinh học và sử dụng chế phẩm sinh học nhằm hạn chế dịch bệnh, giảm sự phụ thuộc vào kháng sinh, đồng thời tạo sản phẩm ổn định về chất lượng. Ở lĩnh vực dược liệu, Công ty TNHH Nuôi trồng, sản xuất và chế biến dược liệu Đông Bắc tại xã Hải Hòa áp dụng quy trình sản xuất khép kín từ ươm trồng, nhân giống đến chế biến. Hệ thống máy móc, nhà xưởng được đầu tư theo hướng hiện đại, phục vụ kiểm soát chất lượng và nâng giá trị sản phẩm.

Trong khi đó, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Tú tại xã Đường Hoa thường xuyên kiểm tra, giám định mẫu đất, mẫu nước để bảo đảm yêu cầu vùng nguyên liệu, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn của những thị trường có yêu cầu cao như Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). Cùng với các mô hình trên, nhiều cơ sở sản xuất tại Quảng Ninh đang ứng dụng nhà màng, hệ thống tưới tự động, cảm biến môi trường và phần mềm quản lý sản xuất. Việc số hóa các khâu từ kiểm soát vật tư đầu vào, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến truy xuất nguồn gốc đang góp phần nâng cao tính minh bạch và khả năng kiểm soát chất lượng sản phẩm. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ được kỳ vọng tạo thêm động lực để Quảng Ninh chuyển từ sản xuất nông nghiệp theo phương thức truyền thống sang nông nghiệp hiện đại, an toàn, hiệu quả và bền vững, đồng thời nâng sức cạnh tranh cho nông sản, sản phẩm OCOP trên thị trường.