Quảng Ninh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nâng giá trị nông sản

Người dân xã Đầm Hà trồng giống lúa Japonica.

Trong lĩnh vực trồng trọt, việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đã góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất. Hiện nay, 100% diện tích canh tác lúa của địa phương sử dụng các giống lúa mới, ngắn ngày, năng suất cao, đạt khoảng 50–60 tạ/ha. Cùng với đó, các vùng chuyên canh đặc sản như vải chín sớm Yên Tử, na dai Đông Triều và chè Đường Hoa từng bước được hình thành, góp phần phát huy lợi thế địa phương và nâng cao giá trị sản phẩm.

Một số cơ sở sản xuất đã đưa hệ thống nhà màng, nhà lưới và công nghệ tưới tiêu tự động vào canh tác, đồng thời chú trọng lựa chọn giống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu. Những giải pháp này góp phần sử dụng hiệu quả nguồn nước, nâng cao khả năng kiểm soát quá trình sản xuất và cải thiện chất lượng nông sản. Trong lĩnh vực chăn nuôi, Quảng Ninh quan tâm bảo tồn, phát triển các giống vật nuôi đặc hữu như lợn Móng Cái, gà Tiên Yên.

Việc kết hợp lợi thế giống bản địa với quy trình chăn nuôi phù hợp không chỉ góp phần tạo ra sản phẩm đặc trưng mà còn mở ra cơ hội phát triển các chuỗi sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Đối với thủy sản, ứng dụng công nghệ trong sản xuất con giống và nuôi thương phẩm đang trở thành một hướng đi quan trọng. Các mô hình nuôi tôm, sản xuất giống thủy sản và tổ chức sản xuất theo hướng tập trung góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, đồng thời tăng khả năng chủ động về nguồn giống và kiểm soát các yếu tố môi trường trong quá trình nuôi.

Mô hình nuôi tôm thương phẩm thí điểm của Công ty TNHH Việt Úc - Quảng Ninh.

Bên cạnh đổi mới công nghệ, Quảng Ninh cũng chú trọng phát triển vùng sản xuất chuyên canh gắn với mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ số. Đây là giải pháp quan trọng nhằm minh bạch thông tin sản phẩm, hỗ trợ kiểm soát chất lượng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Khi được kết nối với các hợp tác xã, doanh nghiệp và hệ thống phân phối, các vùng sản xuất có điều kiện mở rộng đầu ra, nâng cao giá trị nông sản và ổn định thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, quá trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao vẫn đặt ra yêu cầu về đầu tư hạ tầng, nguồn lực tài chính và cơ chế thu hút doanh nghiệp. Việc hình thành các khu, cụm sản xuất chuyên biệt cần gắn với điều kiện thực tế từng địa bàn, lợi thế sản phẩm và nhu cầu thị trường, tránh đầu tư dàn trải, thiếu liên kết. Đối với mục tiêu phát triển nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp xanh, ứng dụng khoa học công nghệ cần đi đôi với quản lý chặt chẽ vật tư đầu vào, sử dụng tài nguyên tiết kiệm, bảo vệ môi trường và kiểm soát chất lượng trong toàn bộ quá trình sản xuất.

Đồng thời, việc xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch và khả năng cạnh tranh của nông sản. Với lợi thế về sản phẩm đặc trưng, vùng sản xuất và tiềm năng phát triển thủy sản, Quảng Ninh có cơ hội tiếp tục nâng cao giá trị ngành nông nghiệp thông qua đổi mới công nghệ, tổ chức lại sản xuất và phát triển theo hướng xanh, an toàn, bền vững. Đây cũng là nền tảng để nông sản địa phương đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường trong nước và từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ.