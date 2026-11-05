Quảng Ninh đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP .

Kiểm tra nhãn mác bao bì trên sản phẩm mắm Đại Yên.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh, hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn của địa phương hiện đã cập nhật 4.873 cơ sở sản xuất, chế biến và phân phối nông sản. Hệ thống cấp 3.249 tài khoản cho các cơ sở tham gia, 3.724 mã QR cho sản phẩm và cập nhật 409 lô sản xuất. Các tài khoản được duy trì hoạt động, thường xuyên rà soát, bổ sung thông tin nhằm bảo đảm dữ liệu phục vụ công tác quản lý và tra cứu.

Để thúc đẩy hoạt động này, Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các chủ thể OCOP như hướng dẫn áp dụng mã truy xuất nguồn gốc, cấp miễn phí mã định danh sản phẩm và xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung. Kinh phí địa phương dành cho công tác truy xuất nguồn gốc nông sản hằng năm dao động từ 300-500 triệu đồng. Riêng năm 2025, kinh phí thực hiện là 380 triệu đồng; từ đầu năm 2026 đến nay đạt 370 triệu đồng. Đáng chú ý, tháng 8/2026, sau khi chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu, hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn của Quảng Ninh đã kết nối, đồng bộ với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Check mã truy xuất nguồn gốc trên sản phẩm trà hoa vàng Quy Hoa.

Có 10 sản phẩm, nhóm sản phẩm được kết nối, gồm miến dong, trà hoa vàng, chè, nước mắm, thịt lợn, thịt gà, trứng gà, mực đông lạnh ăn liền, hàu Thái Bình Dương và tôm. Việc kết nối dữ liệu giúp thông tin sản phẩm được công khai, minh bạch hơn, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các kênh phân phối hiện đại và thị trường có yêu cầu cao về chất lượng. Thực tế, một số sản phẩm trà hoa vàng của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Quy Hoa đã được lựa chọn kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ. Theo đại diện doanh nghiệp, đây là cơ hội để công khai thông tin sản phẩm, củng cố niềm tin khách hàng và mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường tiềm năng.

Sau hơn 10 năm triển khai chương trình OCOP, Quảng Ninh hiện có 16 sản phẩm được Trung ương xếp hạng 5 sao quốc gia. Địa phương xác định định hướng phát triển OCOP trong giai đoạn tới không chạy theo số lượng mà tập trung nâng cao chất lượng, uy tín, thương hiệu và khả năng cạnh tranh của từng sản phẩm. Mục tiêu mỗi năm có thêm 30-40 sản phẩm OCOP mới, trong đó phấn đấu có 3-5 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao cấp quốc gia.

Trong tháng 11/2026, hai doanh nghiệp trồng và chế biến trà hoa vàng là Công ty CP Kinh doanh lâm sản Đạp Thanh và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Quy Hoa dự kiến được cấp 400 mã định danh cây trà hoa vàng, đồng thời hỗ trợ gắn mã trực tiếp trên các gốc cây để thuận tiện cập nhật nhật ký sản xuất. Việc mở rộng truy xuất nguồn gốc gắn với định danh vùng nguyên liệu, chế biến sâu và xây dựng thương hiệu đang tạo nền tảng để sản phẩm OCOP Quảng Ninh phát triển theo chiều sâu. Đây cũng là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng và thúc đẩy nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, có trách nhiệm với chất lượng sản phẩm và thị trường.