Cách làm này giúp giảm khâu trung gian, rút ngắn thời gian xử lý và đưa thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết công việc đến gần người dân, doanh nghiệp hơn.

Gắn phân cấp với rõ trách nhiệm

Người dân thực hiện giao dịch tại Trung tâm phục vụ Hành chính công phường Hạ Long. Ảnh: Thanh Vân/TTXVN

Thời gian qua, UBND thành phố Quảng Ninh đã tổ chức các đoàn kiểm tra, làm việc trực tiếp với nhiều địa phương trên địa bàn để đánh giá thực chất việc thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và ủy quyền.

Qua rà soát tại cơ sở, việc chuyển giao thẩm quyền bước đầu tạo chuyển biến tích cực, phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong quản lý nhà nước, điều hành và tổ chức thực hiện. Nhiều vấn đề phát sinh được xử lý kịp thời, sát thực tiễn; đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao năng lực tham mưu và trách nhiệm thực thi công vụ, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc và nâng cao chất lượng phục vụ.

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng bộc lộ những khó khăn, áp lực nhất định. Việc tiếp nhận khối lượng lớn nhiệm vụ mới trong thời gian ngắn đặt ra thách thức cho công tác tham mưu, tổ chức thực hiện khi nguồn nhân lực, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí, hạ tầng dữ liệu và năng lực chuyên môn ở một số lĩnh vực còn hạn chế. Một số nhiệm vụ chuyên sâu, phức tạp đòi hỏi sự phối hợp, hướng dẫn kịp thời và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ các cơ quan chuyên môn cấp trên.

Kiểm tra tại các địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Công nhấn mạnh, các địa phương cần thấm nhuần quan điểm, chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hướng về cơ sở, sát dân, gần dân; yêu cầu các địa phương phối hợp với các sở, ngành rà soát tổng thể số lượng nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, ủy quyền bổ sung sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời đánh giá chi tiết, làm rõ khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Còn Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh yêu cầu các địa phương chủ động sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu công việc, nâng cao năng lực thực thi công vụ; gắn phân cấp với phân bổ nguồn lực, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và nâng cao hiệu quả thực chất; qua đó phát huy tính chủ động của chính quyền cơ sở, xây dựng nền hành chính gần dân, sát dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đối với các sở, ngành, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, kịp thời tháo gỡ vấn đề phát sinh, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra để bảo đảm sự thống nhất, thông suốt; giao các sở, ngành trên cơ sở khảo sát, đánh giá khó khăn về nghiệp vụ chuyên môn tổng hợp, tiếp thu để hướng dẫn địa phương thực hiện; đồng thời nghiên cứu, phân tích, đánh giá hiệu quả và hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính cụ thể để tham mưu UBND thành phố.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm thủ tục

Công dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Ninh. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

Cùng với việc hoàn thiện cơ chế phân cấp, ủy quyền, Quảng Ninh triển khai đồng bộ các giải pháp hiện đại hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Trên địa bàn thành phố, hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công gồm Trung tâm cấp thành phố trực thuộc Văn phòng UBND thành phố và 54 Trung tâm cấp xã trực thuộc UBND các xã, phường, đặc khu. Toàn bộ thủ tục hành chính được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng Dịch vụ công quốc gia và niêm yết bằng mã QR tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp.

Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được tổ chức theo mô hình “5 bước tại chỗ” và “5 bước trên môi trường điện tử”, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, cá nhân từ hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt đến thu phí, trả kết quả. Hồ sơ và kết quả được luân chuyển trên môi trường điện tử, gắn chữ ký số, lưu vết thao tác, thông báo trạng thái, giám sát tiến độ; người dân, doanh nghiệp có thể theo dõi xử lý, thanh toán trực tuyến và nhận kết quả điện tử.

Nhiều thẩm quyền quan trọng đã được chuyển giao cho cấp cơ sở và các đơn vị trực thuộc. Điển hình như: UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai; Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thực hiện 6 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh; Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND cấp xã thực hiện 1 thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm…

Ở cấp thành phố, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đã phân cấp giải quyết 99 thủ tục hành chính, ủy quyền giải quyết 349 thủ tục hành chính cho Giám đốc các sở; Giám đốc các sở ủy quyền phê duyệt 240 thủ tục hành chính cho lãnh đạo cấp phòng. Bên cạnh đó, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 78/2025/NQ-HĐND ngày 17/10/2025 làm cơ sở pháp lý để Chủ tịch UBND cấp xã ủy quyền thực hiện 12 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực, tạo thuận lợi trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Song hành với phân cấp, ủy quyền, thành phố tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Trước ngày 30/7/2026, thành phố bãi bỏ 21/21 thủ tục hành chính, điều kiện, quy định liên quan đến sản xuất, kinh doanh; cắt giảm thời gian giải quyết của 4/8 thủ tục hành chính do địa phương ban hành.

Với các thủ tục hành chính do bộ, ngành ban hành, thành phố cắt giảm 40% thời gian giải quyết của 1.262 thủ tục hành chính và 38% thời gian giải quyết của 713 thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp. Sau ngày 1/7/2026, 100% thủ tục hành chính đặc thù do thành phố ban hành mới theo phân cấp từ Trung ương về địa phương đều được đơn giản hóa thành phần hồ sơ, cắt giảm thời gian giải quyết ngay từ khâu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Quảng Ninh cũng tăng cường khai thác, tái sử dụng dữ liệu thay vì yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin cơ quan nhà nước đã có; đồng thời công khai 388 thủ tục hành chính được cắt giảm thành phần hồ sơ bằng dữ liệu. Bước đi này phù hợp với định hướng cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, hướng tới chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên quản trị rủi ro, tăng kiểm soát thực thi dựa trên dữ liệu theo thời gian thực và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.