Quảng Ninh đẩy mạnh đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Giải quyết gần 200 kiến nghị, đồng hành cùng doanh nghiệp

Ngày 22/10/2026, UBND thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị làm việc với cộng đồng doanh nghiệp nhằm trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đồng thời đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền và doanh nghiệp.

Tham dự hội nghị có trên 100 doanh nghiệp, đại diện cho hơn 14.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đây là hoạt động tiếp nối nỗ lực duy trì đối thoại thường xuyên của chính quyền thành phố, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, tiếp nhận và xử lý những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong 9 tháng đầu năm 2026, UBND thành phố đã tổ chức 10 hội nghị chuyên đề gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp theo từng ngành, lĩnh vực, qua đó giải quyết gần 200 kiến nghị.

Các kiến nghị được giao cho sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan liên quan chủ động nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền. Với những nội dung vượt thẩm quyền, các đơn vị có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xem xét, giải quyết theo quy định, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả.

Thực tế cho thấy, những khó khăn liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường và hoạt động xuất nhập khẩu vẫn đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý. Việc xử lý kịp thời những vướng mắc này không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ, chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh yêu cầu duy trì cơ chế gặp gỡ, lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp. Các sở, ngành, địa phương cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp hướng dẫn, giải quyết nhanh chóng, dứt điểm những vướng mắc thuộc thẩm quyền, nhất là các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn và giấy phép.

Tinh thần xuyên suốt là chuyển từ tiếp nhận kiến nghị sang chủ động tháo gỡ khó khăn, lấy hiệu quả giải quyết công việc và điều kiện hoạt động thực tế của doanh nghiệp làm trọng tâm. Việc tổ chức các cuộc họp, đối thoại cần linh hoạt theo tính chất, mức độ phức tạp của từng vấn đề, bảo đảm tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng xử lý công việc.

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đầu tư

Theo báo cáo của Sở Tài chính, kinh tế - xã hội Quảng Ninh trong những tháng đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. GRDP quý III/2026 tăng 15,04%; tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 12,54%, theo số liệu báo cáo của địa phương, cao nhất cả nước.

Theo số liệu đến ngày 20/10/2026, toàn địa bàn còn 22 dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng, với tổng diện tích phải thực hiện 9.444,69ha. Diện tích đã hoàn thành đạt 6.282,06ha, tương đương 65,65%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 19/10/2026 đạt 77.933 tỷ đồng, bằng 105,46% dự toán Trung ương giao và 105,31% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 17,94% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 65.368 tỷ đồng, tăng 24,18%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 12.565 tỷ đồng. Kết quả này tạo thêm nguồn lực để địa phương triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư hạ tầng.

Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt khoảng 225.572 tỷ đồng. Tính đến tháng 10/2026, tổng vốn thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn đạt khoảng 1.353,02 triệu USD.

Khu vực doanh nghiệp cũng tiếp tục mở rộng quy mô. Từ đầu năm đến ngày 21/10/2026, Quảng Ninh thành lập mới 2.795 doanh nghiệp, đạt 93,2% kế hoạch năm, với tổng vốn đăng ký 39.895 tỷ đồng. Cùng thời gian này, có 1.057 doanh nghiệp và đơn vị hoạt động trở lại, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn lên 14.300 doanh nghiệp.

Những kết quả trên cho thấy vai trò quan trọng của khu vực doanh nghiệp đối với tăng trưởng kinh tế địa phương. Tuy nhiên, để duy trì đà phát triển, Quảng Ninh cần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, mặt bằng và điều kiện triển khai dự án.

Theo số liệu đến ngày 20/10/2026, toàn địa bàn còn 22 dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng, với tổng diện tích phải thực hiện 9.444,69ha. Diện tích đã hoàn thành đạt 6.282,06ha, tương đương 65,65%.

Khối lượng công việc còn lại đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, nhất là trong rà soát quỹ đất, xử lý vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Đẩy nhanh các khâu này sẽ góp phần tạo mặt bằng sạch, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, hạn chế chi phí phát sinh và nâng cao hiệu quả triển khai dự án. Qua đó, nguồn lực đầu tư có thể sớm chuyển hóa thành năng lực sản xuất, kinh doanh và đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế.

Cùng với tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, việc nâng cao chất lượng phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương cần được triển khai đồng bộ, tránh tình trạng hồ sơ kéo dài do thiếu hướng dẫn hoặc chưa xác định rõ trách nhiệm xử lý. Những vấn đề vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, báo cáo kịp thời để có phương án giải quyết phù hợp.

Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị nỗ lực đóng góp kết quả cụ thể vào mục tiêu phát triển chung và tăng trưởng kinh tế trong quý IV/2026.

Trong những tháng cuối năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hỗ trợ tiếp cận đất đai và nguồn vốn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới công nghệ.

Địa phương cũng triển khai các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh; hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi thuế, phí, lệ phí và thúc đẩy chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Các giải pháp này hướng tới giảm chi phí, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng khả năng tiếp cận chính sách và tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân phát triển ổn định, bền vững.

Đối với các cơ quan quản lý, yêu cầu đặt ra là nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, tăng cường phối hợp liên ngành và chủ động xử lý công việc ngay từ cơ sở. Những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền cần được giải quyết kịp thời, không để thủ tục hành chính kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh tinh thần thi đua nước rút cuối năm, yêu cầu các đơn vị nỗ lực đóng góp kết quả cụ thể vào mục tiêu phát triển chung và tăng trưởng kinh tế trong quý IV/2026. Các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục duy trì việc gặp gỡ, lắng nghe doanh nghiệp, chủ động hướng dẫn và xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền, bảo đảm hoạt động hỗ trợ thực chất, kịp thời.

Việc duy trì đối thoại gắn với giải quyết kiến nghị và đẩy mạnh cải cách hành chính được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại Quảng Ninh. Đây cũng là cơ sở để địa phương khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ dự án, củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và tạo động lực cho tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm 2026.