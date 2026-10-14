Quảng Ninh đấu giá 4 mỏ đất trữ lượng hơn 5 triệu m³

Theo Quyết định số 3557/QĐUBND được UBND thành phố Quảng Ninh phê duyệt, 4 khu vực mỏ sét gạch ngói (đất làm gạch) tại phường Bình Khê được đưa ra đấu giá nhằm lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ năng lực tài chính, bảo đảm khai thác, sử dụng tài nguyên hiệu quả và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Quảng Ninh đấu giá quyền khai thác hơn 5 triệu m³ đất làm gạch tại Bình Khê (Ảnh minh họa).

Cụ thể, khu vực 1 và khu vực 2 tại khu Phú Ninh có tổng diện tích 46,63ha, trữ lượng khoáng sản dự kiến 2,35 triệu m³.

Trong đó, khu vực 1 rộng 24,9ha, trữ lượng khoảng 1,26 triệu m³; khu vực 2 rộng 21,73ha, trữ lượng khoảng 1,09 triệu m³. Mức sâu thăm dò, khai thác dự kiến tại cả hai khu vực khoảng 4m.

Tại khu Tràng Lương, khu vực 1 có diện tích 15,8ha, trữ lượng dự kiến 890.000m³; khu vực 2 rộng 32,4ha, trữ lượng khoảng 1,8 triệu m³. Mức sâu thăm dò, khai thác dự kiến tại hai khu vực này khoảng 30m.

Như vậy, tổng diện tích 4 khu vực mỏ được đưa ra đấu giá là 94,83ha, với trữ lượng sét gạch ngói dự kiến khoảng 5,04 triệu m³. Khoáng sản khai thác được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói.

Theo kế hoạch, việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải tuân thủ quy định của pháp luật về địa chất, khoáng sản và đấu giá tài sản. Các khu vực được lựa chọn đưa ra đấu giá phải phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, không thuộc khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

UBND thành phố giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ công khai thông tin về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và kết quả lựa chọn trên trang thông tin điện tử của thành phố, Cổng Đấu giá tài sản quốc gia.

Thông qua đấu giá, thành phố hướng tới lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, đồng thời tăng nguồn thu ngân sách nhà nước và bảo đảm trách nhiệm bảo vệ môi trường tại khu vực khai thác.