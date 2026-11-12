Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2027 cao hơn năm 2026

Hạ tầng cảng biển với cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đáp ứng neo đậu của các tàu du lịch lớn. Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN

Theo đó, Quảng Ninh dự kiến đặt ra 40 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, môi trường năm 2027; trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP, tổng thu ngân sách nhà nước, GRDP bình quân đầu người phấn đấu cao hơn năm 2026.

Cùng với đó, thành phố xây dựng mục tiêu tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt trên 15,9%; kim ngạch xuất khẩu tăng 10-11%, nhập khẩu tăng 11-12%; phấn đấu thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp, nâng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 14.000; tỷ lệ đóng góp của kinh tế tư nhân trong GRDP đạt từ 40% trở lên...

Các chỉ tiêu văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, với tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 88,5%; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống tập trung đạt 97,5%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 100%; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 46%...

Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng yêu cầu việc xây dựng và giao chỉ tiêu năm 2027 phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, có cơ sở thực tiễn và tính khả thi; đồng thời thể hiện quyết tâm cao, khai thác hiệu quả các dư địa, động lực tăng trưởng mới.

Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, các chỉ tiêu phải được rà soát kỹ, bảo đảm phù hợp với tiềm năng, lợi thế và khả năng phát triển của từng ngành, lĩnh vực, địa phương; những chỉ tiêu đề xuất thấp hơn hoặc chưa tương xứng với kết quả thực hiện năm 2026 phải được nghiên cứu, điều chỉnh hoặc giải trình cụ thể.

Khi xây dựng kịch bản tăng trưởng phải được lượng hóa theo từng ngành, lĩnh vực, từng quý, gắn với nhiệm vụ, sản phẩm và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động xác định nguồn lực, phương án bù đắp khi có biến động, không để bị động trong điều hành.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu tập trung các giải pháp tạo đột phá trong phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, logistics; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả thu ngân sách và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; chủ động kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để công việc chậm trễ, bị động.

Đặc biệt, ngay sau khi thành phố thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, UBND thành phố sẽ xây dựng ngay kịch bản tăng trưởng năm 2027 theo hướng cụ thể hóa theo từng quý, từng khu vực kinh tế, ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu; gắn chỉ tiêu với trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương, làm cơ sở kiểm đếm, đánh giá và điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử quan trọng khi Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố, đồng thời là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và việc xây dựng kịch bản tăng trưởng linh hoạt theo từng tháng, từng quý, thành phố đã gặt hái nhiều kết quả toàn diện.

Tính đến nay, Quảng Ninh có 18/21 chỉ tiêu kinh tế, xã hội và môi trường đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, tăng trưởng GRDP cả năm 2026 phấn đấu đạt 13,21%; thu ngân sách nhà nước ước đạt 103.300 tỷ đồng, tăng 20,46% so với năm 2025.