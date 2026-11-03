Quảng Ninh đặt mục tiêu phát triển thanh niên toàn diện đến năm 2030

Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh phát biểu tại kỳ họp.

Nghị quyết đặt mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; có lý tưởng cách mạng, khát vọng vươn lên, khả năng làm chủ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Về học tập và kỹ năng, thành phố phấn đấu trên 90% thanh niên được tuyên truyền về chính sách, pháp luật; ít nhất 30% đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên và 90% tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương. Trên 95% thanh niên được phổ cập kỹ năng số cơ bản, 70% có kỹ năng số nâng cao và khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Về việc làm và khởi nghiệp, thành phố đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ thanh niên thất nghiệp, thiếu việc làm dưới 4%; 70% có việc làm bền vững, việc làm xanh hoặc trong khu vực kinh tế số. Ít nhất 30% ý tưởng, dự án khởi nghiệp được kết nối với doanh nghiệp, quỹ đầu tư; 25% doanh nghiệp khởi nghiệp mới do thanh niên làm chủ. Tỷ lệ thanh niên được đào tạo nghề đạt chuẩn phấn đấu từ 70% trở lên.

Nghị quyết cũng xác định duy trì 100% thanh niên được quản lý thông tin trên Sổ sức khỏe điện tử; trên 90% cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn. 100% địa phương có mô hình hỗ trợ thanh niên sống an toàn trên không gian mạng. Thành phố phấn đấu 20% thanh niên trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được quy hoạch lãnh đạo cấp sở, phòng và tương đương; 15% đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý (với tỷ lệ nữ đạt ít nhất 30%).

Nghị quyết về phát triển thanh niên thành phố Quảng Ninh đến năm 2030 đề ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hoàn thiện chính sách pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ, bảo đảm nguồn lực, hợp tác quốc tế, cùng sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thanh niên để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh nhấn mạnh, cần sớm xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết về phát triển thanh niên thành phố đến năm 2030 gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và nguồn lực cụ thể. Nhiệm vụ phát triển thanh niên phải đi đôi với yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố phải quan tâm tạo môi trường, điều kiện để thế hệ trẻ phát huy trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, tinh thần tiên phong và trách nhiệm đối với quê hương; biến tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên thành nguồn lực và động lực quan trọng cho sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP quý IV năm 2026 đạt 14,96%, để bảo đảm tăng trưởng kinh tế cả năm vượt 13%; hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.