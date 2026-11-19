Khởi công dự án cụm công nghiệp phục vụ ngành công nghiệp hỗ trợ ở phường Việt Hưng, Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh đã ban hành chỉ thị số 13/CT-CT.UBND về tăng cường công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp và di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào cụm công nghiệp.

Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng sản xuất và tổ chức lại không gian đô thị theo hướng bền vững.

Thành lập mới 39 cụm công nghiệp

Những năm qua, thành phố Quảng Ninh đã tập trung tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, đầu tư hạ tầng và ban hành nhiều chính sách hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất vào cụm công nghiệp. Đến nay, toàn địa bàn đã thành lập 23 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.336,77 hecta.

Theo phương án phát triển cụm công nghiệp trong điều chỉnh quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được phê duyệt tại Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 18/6/2026, đến năm 2030, toàn thành phố đặt mục tiêu phát triển 62 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 3.237,15 hecta.

Như vậy, trong thời gian còn lại của kỳ quy hoạch, thành phố phải thành lập mới 39 cụm công nghiệp, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng tại các cụm đã thành lập. Ủy ban Nhân dân thành phố nhận định đây là khối lượng công việc rất lớn.

Thực tế cho thấy tiến độ một số dự án còn chậm; công tác bàn giao mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và giao thông kết nối ngoài hàng rào chưa đồng bộ. Quỹ đất đủ điều kiện tiếp nhận dự án thứ cấp còn hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch xúc tiến đầu tư và lộ trình di dời.

Thực hiện Nghị định số 32/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 303/2026/NĐ-CP, và Chỉ thị số 11/CT-BCT của Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu việc phát triển cụm công nghiệp bám sát quy hoạch, gắn với nhu cầu thực tế và năng lực huy động nguồn lực.

Thành phố định hướng ưu tiên thu hút các dự án quy mô vừa và nhỏ, công nghiệp hỗ trợ, dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch và có mối liên kết chuỗi giá trị với doanh nghiệp trong nước. Quá trình đầu tư hạ tầng phải gắn với các tiêu chí chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai.

Đến năm 2030, toàn thành phố Quảng Ninh đặt mục tiêu phát triển 62 cụm công nghiệp. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Việc di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp phải được tính toán phù hợp với năng lực tiếp nhận thực tế, kết hợp hỗ trợ đổi mới máy móc, thiết bị, bảo đảm vệ sinh môi trường và ổn định việc làm cho người lao động.

Thành phố quán triệt nguyên tắc phân công “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả,” đề cao trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng

Để bảo đảm tiến độ, chỉ thị giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành và địa phương. Trong đó, Sở Công Thương là cơ quan đầu mối theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và lập danh mục theo dõi chi tiết từng cụm công nghiệp theo các mốc thời gian cụ thể.

Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ di dời theo Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND và Quyết định số 55/2026/QĐ-UBND; tham mưu hoàn thiện cơ chế hỗ trợ hạ tầng, giảm tiền thuê lại đất cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa; công khai cơ sở dữ liệu về quỹ đất sạch. Sở cũng thẩm định chặt chẽ năng lực chủ đầu tư ngay từ khâu thành lập, mở rộng dự án.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn. Với các dự án đang triển khai, địa phương phải tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, cam kết bàn giao đúng hạn.

Đối với các cụm đang vận hành, địa phương khẩn trương kiểm tra toàn diện việc tuân thủ pháp luật về quy hoạch, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường và báo cáo trước ngày 20/12 hằng năm.

Chỉ thị cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở chuyên ngành. Sở Xây dựng theo dõi chất lượng thi công và tính kết nối đồng bộ của hạ tầng giao thông, cấp thoát nước. Sở Nông nghiệp và Môi trường tháo gỡ vướng mắc về đất đai và xử lý ô nhiễm tại các địa điểm di dời cũ. Sở Tài chính tham mưu cân đối ngân sách hỗ trợ hạ tầng và kinh phí khuyến công.

Công an thành phố kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự. Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chuyển đổi số, phát triển hạ tầng viễn thông phục vụ quản trị hiện đại.

Chỉ thị cũng yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tập trung tối đa nguồn vốn, thiết bị để thi công đồng bộ hạ tầng dùng chung, đặc biệt là hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung và công trình phòng cháy, chữa cháy. Các chủ đầu tư chỉ được tiếp nhận dự án thứ cấp khi cụm công nghiệp đã đủ điều kiện pháp lý và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư phải chủ động dành quỹ đất phù hợp quy hoạch, công khai diện tích cho thuê, giá cả và điều kiện tiếp nhận, tạo thuận lợi cho các cơ sở sản xuất thuộc diện di dời sớm ổn định mặt bằng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xây dựng chương trình hành động chi tiết và báo cáo định kỳ kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân thành phố, qua Sở Công Thương, trước ngày 15/12 hằng năm để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những vấn đề phát sinh./.