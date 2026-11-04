Quảng Ninh đặt mục tiêu phát triển 62 cụm công nghiệp vào năm 2030

Theo phương án phát triển cụm công nghiệp trong Điều chỉnh Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP. Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2030 có 62 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 3.237ha.

Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2030 có 62 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 3.237ha.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, UBND TP. Quảng Ninh ban hành Chỉ thị số 13/CT-CT.UBND ngày 28/10/2026 về tăng cường quản lý, phát triển cụm công nghiệp và di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào cụm công nghiệp trên địa bàn. Theo đó, đối với các cụm công nghiệp đang hoạt động, thành phố yêu cầu rà soát, kiểm tra toàn diện việc chấp hành quy định về quy hoạch, xây dựng và bảo vệ môi trường. Những vi phạm, tồn tại cần được phát hiện, xử lý kịp thời, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan khắc phục theo quy định.

Với các cụm công nghiệp đang triển khai đầu tư, nhiệm vụ trọng tâm là tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng thiết yếu. Trong đó, ưu tiên các công trình giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm điều kiện tiếp nhận các dự án sản xuất.

Song song với phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, UBND các địa phương có trách nhiệm rà soát, lập danh sách các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thuộc diện phải di dời; xây dựng kế hoạch cụ thể về địa điểm tiếp nhận, điều kiện hạ tầng, tiến độ thực hiện và nhu cầu hỗ trợ.

UBND thành phố giao Sở Công Thương Quảng Ninh làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Sở có trách nhiệm xây dựng danh mục theo dõi đối với từng cụm, xác định cụ thể nhiệm vụ, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Bên cạnh đó, Sở Công Thương Quảng Ninh phối hợp với các địa phương kết nối những cơ sở thuộc diện di dời với các cụm công nghiệp đủ điều kiện tiếp nhận, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ theo quy định.

TP. Quảng Ninh sớm phát triển cụm công nghiệp và di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào cụm công nghiệp trên địa bàn.

Đánh giá về định hướng phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn, Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ninh Hồ Quang Huy cho rằng: Mục tiêu hình thành 62 cụm công nghiệp đến năm 2030 không chỉ nhằm mở rộng không gian phát triển sản xuất mà còn là giải pháp quan trọng để tổ chức lại hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng tập trung, hiện đại và bền vững.

Sở Công Thương Quảng Ninh sẽ tập trung theo dõi tiến độ từng cụm công nghiệp, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, đồng thời kết nối các cơ sở sản xuất thuộc diện di dời với những cụm công nghiệp có hạ tầng phù hợp. Qua đó, bảo đảm việc phát triển cụm công nghiệp đi vào thực chất, vừa tạo dư địa thu hút đầu tư, vừa nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Việc phát triển thêm 39 cụm công nghiệp đến năm 2030, gắn với sắp xếp, di dời các cơ sở sản xuất vào khu vực quy hoạch, được kỳ vọng góp phần tổ chức lại không gian sản xuất công nghiệp tại Quảng Ninh.