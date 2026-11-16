Quảng Ninh đào tạo nghề, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm là giải pháp căn bản tạo sinh kế bền vững. (Ảnh: Hoàng Thúy)

Thực hiện Nghị quyết số 06 về phát triển bền vững kinh tế-xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, thành phố Quảng Ninh đã đổi mới công tác đào tạo nghề theo hướng nâng cao chất lượng, gắn với nhu cầu thị trường lao động và giải quyết việc làm.

Công tác giáo dục, đào tạo nghề hiện đã bám sát nhu cầu thực tiễn của từng vùng miền, địa phương, phù hợp với nguyện vọng của người lao động, chủ yếu là các lĩnh vực: Chăn nuôi gia súc, gia cầm; trồng rừng; nuôi trồng thủy sản; kinh doanh dịch vụ; cơ khí… Nhờ đó, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn cũng đã có nhiều kết quả quan trọng, định hướng cho nhiều lao động có tay nghề cao, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo hiệu quả.

Nhiều địa phương còn linh hoạt tổ chức các buổi hướng nghiệp, tư vấn tìm việc tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giúp người dân có thêm thông tin, lựa chọn hướng đi phù hợp.

Mỗi năm, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục đào tạo nghề cho khoảng 40.000 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ lên gần 50%. Đây là nền tảng để Quảng Ninh không chỉ xóa nghèo, mà còn kiến tạo chuẩn sống mới cho đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Trong thời gian tới, Quảng Ninh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tổ chức lớp học ngay tại địa phương, phương pháp “cầm tay chỉ việc;” gắn đào tạo với việc làm cụ thể, cam kết tuyển dụng; tăng cường hỗ trợ vốn vay để người học có điều kiện khởi nghiệp; đẩy mạnh tư vấn, hướng nghiệp, truyền thông qua hệ thống truyền thanh, mạng xã hội.

Quảng Ninh định hướng đến năm 2030, xác định đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số, nông thôn theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, gắn với việc giải quyết việc làm là giải pháp căn bản để tạo sinh kế bền vững cho người dân./.