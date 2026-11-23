Dự, chỉ đạo hội nghị có Đại tá Lê Trọng Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh.

Năm 2026, Đảng ủy Trung đoàn Bộ binh 17 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, tuần tra, canh gác, bảo đảm an toàn đơn vị; chủ động phối hợp với lực lượng Công an nắm chắc tình hình địa bàn, tổ chức luyện tập các phương án, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đại tá Lê Trọng Hòa phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Công tác huấn luyện được triển khai đúng kế hoạch; thao trường, bãi tập được củng cố, chuẩn bị chu đáo. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được tiến hành chặt chẽ, hiệu quả. Công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng, kết quả kiểm tra nhận thức chính trị có 100% đạt yêu cầu.

Cùng với đó, Đảng ủy Trung đoàn lãnh đạo thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật Quân đội; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.

Đại tá Đỗ Xuân Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 17 chủ trì hội nghị.

Năm 2027, Đảng ủy Trung đoàn xác định tiếp tục lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ, nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng, khả năng sẵn sàng chiến đấu; tạo chuyển biến vững chắc trong công tác huấn luyện; hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Tăng cường quản lý quân số, nắm và giải quyết tốt tình hình tư tưởng bộ đội, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; chú trọng xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Lê Trọng Hòa ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng ủy Trung đoàn Bộ binh 17 đạt được trong năm 2026. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu; rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu.

Cùng với đó, thường xuyên nắm, quản lý và định hướng tư tưởng bộ đội; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, tăng cường rèn luyện kỷ luật, xây dựng ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ; quan tâm chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, góp phần xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.