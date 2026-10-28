Quảng Ninh đăng cai Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026

Ông Vũ Hải Quân - Bộ trưởng Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Công Hoan)

Sự kiện là diễn đàn thúc đẩy đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt là phát triển, quản trị và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Phát biểu tại chương trình, ông Vũ Hải Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Việt Nam xác định trí tuệ nhân tạo là công nghệ chiến lược, động lực quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia. Việt Nam định hướng chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI, lấy AI làm năng lực cốt lõi, dựa trên ba trụ cột ưu tiên.

Bộ trưởng Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ, pháp luật không phải là rào cản, mà là nền tảng cho phát triển. Việt Nam đã ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo, Luật Dữ liệu, Luật Chuyển đổi số; quản lý theo mức độ rủi ro, có cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và Quỹ phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia.

Bên cạnh đó, Việt Nam chú trọng đào tạo chuyên gia trong nước, thu hút nhân tài quốc tế và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học.

Đồng thời, Việt Nam đang đầu tư mạnh vào năng lực tính toán, dữ liệu mở, mô hình AI tiếng Việt và đồng hành cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp. “Tầm nhìn của Việt Nam là AI vì con người, AI cho mọi người, AI do Việt Nam làm chủ và cùng thế giới kiến tạo. Tự chủ không phải là khép kín, mà là đủ năng lực để hợp tác bình đẳng và cùng chia sẻ giá trị”, Bộ trưởng Vũ Hải Quân khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Công - Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh phát biểu chào mừng. (Ảnh: Công Hoan)

Phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Văn Công - Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh khẳng định, Tuần lễ là cơ hội để địa phương tiếp cận các giải pháp công nghệ tiên tiến, mở rộng hợp tác, thu hút nguồn lực phục vụ chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo lãnh đạo thành phố, Quảng Ninh hướng tới mục tiêu trở thành đô thị hiện đại, xanh, thông minh; là cực tăng trưởng năng động của phía Bắc, trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là những động lực quan trọng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Điểm nhấn của Tuần lễ là Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng với chủ đề “Phát triển kết nối thông minh, Quản trị AI, Kiến tạo chuyển đổi AI”, tập trung thảo luận vai trò của Chính phủ trong thúc đẩy chuyển đổi AI, xây dựng chính sách, phát triển năng lực và tăng cường hợp tác giữa khu vực công, tư nhân và các cơ sở nghiên cứu.

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra nhiều hoạt động hợp tác quốc tế về AI, đổi mới sáng tạo số, kết nối 5G, vật liệu tiên tiến và công nghệ số với các đối tác ASEAN, EU, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Thông qua Tuần lễ, Quảng Ninh hướng tới tăng cường hợp tác trong phát triển hạ tầng số, kết nối dữ liệu, ứng dụng AI trong quản lý đô thị và dịch vụ công; ứng dụng công nghệ vào du lịch, công nghiệp, cảng biển, logistics, kinh tế cửa khẩu, bảo vệ môi trường; đồng thời đào tạo, phát triển nguồn nhân lực số.

Việc đăng cai sự kiện được kỳ vọng tạo thêm cơ hội thu hút nguồn lực, thúc đẩy ứng dụng công nghệ chiến lược, phát triển kinh tế số và xây dựng đô thị thông minh.