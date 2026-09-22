Quảng Ninh đăng cai chuỗi sự kiện xúc tiến, kích cầu du lịch quy mô toàn quốc

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, chuỗi sự kiện có sự tham gia của đại diện các bộ, ngành Trung ương, địa phương, doanh nghiệp du lịch, nhà đầu tư, hãng hàng không, cơ quan truyền thông cùng các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Đây là dịp để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đối tác trong ngành trao đổi về tình hình thị trường, những khó khăn trong hoạt động lữ hành, đồng thời bàn giải pháp tăng cường liên kết, phát triển sản phẩm và xúc tiến du lịch.

Ảnh minh họa

"Đổi mới - Liên kết - Nâng tầm lữ hành Việt Nam"

Hội nghị Lữ hành toàn quốc năm 2026 diễn ra sáng 24/9 với chủ đề "Đổi mới - Liên kết - Nâng tầm lữ hành Việt Nam".

Các đại biểu sẽ đánh giá hoạt động lữ hành trong năm 2026, phân tích những thay đổi của thị trường và trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Các nội dung được quan tâm gồm phát triển thị trường, đổi mới sản phẩm, tăng cường liên kết giữa các địa phương và doanh nghiệp, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp và địa phương, hội nghị dự kiến đề xuất các giải pháp nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh lữ hành, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Chiều cùng ngày, Hội nghị công tác xúc tiến du lịch năm 2027 sẽ tập trung thảo luận định hướng và nhiệm vụ quảng bá, xúc tiến du lịch trong năm tới.

Trong khuôn khổ hội nghị, tọa đàm "Hợp lực quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam" có sự tham gia của cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp du lịch, hãng hàng không và cơ quan truyền thông. Nội dung trọng tâm là tăng cường phối hợp trong xây dựng các chương trình quảng bá, xúc tiến theo từng thị trường và nhóm khách.

Việc xác định thị trường ưu tiên, lựa chọn nội dung và phương thức quảng bá phù hợp được đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả xúc tiến du lịch trong thời gian tới.

Quảng Ninh kết nối doanh nghiệp, quảng bá điểm đến

Đáng chú ý trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu sản phẩm và kết nối du lịch. Trong đó, chương trình famtrip đưa doanh nghiệp lữ hành, đối tác và cơ quan truyền thông khảo sát, trải nghiệm một số điểm đến và sản phẩm du lịch của địa phương.

Chương trình giới thiệu du lịch Quảng Ninh với thông điệp "Du lịch Quảng Ninh - Trải nghiệm di sản, kết nối thế giới" cũng được tổ chức, cùng hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh với các doanh nghiệp lữ hành và đối tác trong, ngoài tỉnh.

Thông qua các hoạt động này, doanh nghiệp có điều kiện trao đổi trực tiếp về nhu cầu thị trường, xu hướng khách du lịch và khả năng hợp tác xây dựng sản phẩm, tour tuyến mới.

Quảng Ninh cũng bố trí không gian giới thiệu các ấn phẩm du lịch và sản phẩm OCOP đặc trưng, qua đó cung cấp thêm thông tin về điểm đến, sản phẩm dịch vụ và những đặc trưng văn hóa, kinh tế của địa phương tới các đại biểu tham dự.

Tạo thêm cơ hội liên kết, kích cầu du lịch

Việc đăng cai chuỗi sự kiện du lịch quy mô toàn quốc tạo điều kiện để Quảng Ninh trực tiếp giới thiệu những lợi thế nổi bật của điểm đến, từ hệ thống sản phẩm du lịch biển đảo, văn hóa, sinh thái đến các sản phẩm mới đang được đầu tư, hoàn thiện. Thông qua chương trình famtrip và các hoạt động kết nối doanh nghiệp, những sản phẩm, dịch vụ đặc sắc của địa phương được giới thiệu trực tiếp tới các đơn vị lữ hành và đối tác thị trường.

Đặc biệt, hoạt động khảo sát thực tế và kết nối doanh nghiệp có thể góp phần đưa các sản phẩm du lịch của Quảng Ninh vào chương trình khai thác của các doanh nghiệp lữ hành, đồng thời mở rộng khả năng hình thành các tour, tuyến liên kết giữa Quảng Ninh với những điểm đến khác.

Với hệ thống sản phẩm đa dạng từ du lịch biển đảo, văn hóa, sinh thái đến các sản phẩm du lịch mới, Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường liên kết với các địa phương, doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến du lịch.

Chuỗi sự kiện diễn ra trong hai ngày 23 và 24/9 được kỳ vọng tạo thêm cơ hội kết nối giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó hỗ trợ hoạt động quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm và kích cầu du lịch trong thời gian tới.