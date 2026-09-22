Quảng Ninh đăng cai chuỗi sự kiện kích cầu, quảng bá du lịch quốc gia

Ngày 22/9, tin từ Sở VHTT&DL Quảng Ninh cho biết, trong hai ngày 23 - 24/9/2026, thành phố Quảng Ninh sẽ đăng cai, đồng chủ trì với Bộ VHTT&DL tổ chức hội nghị Lữ hành toàn quốc năm 2026 và hội nghị Xúc tiến Du lịch toàn quốc năm 2026.

Chuỗi sự kiện dự kiến thu hút khoảng 250 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, đại diện các địa phương trọng điểm về du lịch, doanh nghiệp, nhà đầu tư, hãng hàng không, đơn vị truyền thông cùng các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Thuyền ba vách - sản phẩm du lịch tham quan vịnh Hạ Long của thành phố Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Tùng

Trong đó, hội nghị Lữ hành toàn quốc năm 2026 diễn ra sáng 24/9 với chủ đề “Đổi mới - Liên kết - Nâng tầm lữ hành Việt Nam”. Hội nghị tập trung đánh giá tình hình hoạt động lữ hành trong năm 2026, phân tích những chuyển biến của thị trường, nhận diện khó khăn, vướng mắc và các điểm nghẽn, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và du khách.

Các nội dung được trao đổi cũng hướng tới phát triển thị trường, đổi mới sản phẩm, tăng cường liên kết chuỗi, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ lữ hành Việt Nam.

Chiều cùng ngày, hội nghị công tác xúc tiến du lịch năm 2027 sẽ tập trung trao đổi về định hướng, nhiệm vụ quảng bá, xúc tiến du lịch trong năm tới. Trong khuôn khổ hội nghị diễn ra tọa đàm “Hợp lực quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam”, với sự tham gia của cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp, hàng không và các đơn vị truyền thông.

Hoạt động nhằm tăng cường phối hợp trong xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng bá có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng thị trường và nhóm khách; đồng thời xác định các thị trường ưu tiên, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, góp phần nâng cao hiệu quả xúc tiến du lịch quốc gia.

Bên lề chuỗi hội nghị, thành phố Quảng Ninh tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm và kết nối, trong đó có chương trình famtrip khảo sát, trải nghiệm các điểm đến, sản phẩm du lịch mới và đặc sắc của địa phương dành cho doanh nghiệp lữ hành, đối tác và cơ quan truyền thông.

Chương trình giới thiệu du lịch Quảng Ninh với thông điệp “Du lịch Quảng Ninh - Trải nghiệm di sản, kết nối thế giới” cũng được tổ chức, cùng hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh với các doanh nghiệp lữ hành và đối tác trong, ngoài tỉnh. Qua đó, các bên có cơ hội trao đổi trực tiếp, nắm bắt xu hướng thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác và xây dựng các chương trình, tour tuyến mới.

Bên cạnh đó là không gian trưng bày ấn phẩm du lịch và các sản phẩm OCOP đặc trưng của Quảng Ninh, góp phần giới thiệu những giá trị nổi bật của địa phương tới đại biểu và các đối tác tham dự.

Việc đăng cai chuỗi sự kiện du lịch quy mô toàn quốc tạo điều kiện để Quảng Ninh trực tiếp giới thiệu những lợi thế nổi bật của điểm đến, từ hệ thống sản phẩm du lịch biển đảo, văn hóa, sinh thái đến các sản phẩm mới đang được đầu tư, hoàn thiện. Thông qua chương trình famtrip và các hoạt động kết nối doanh nghiệp, những sản phẩm, dịch vụ đặc sắc của địa phương được giới thiệu trực tiếp tới các đơn vị lữ hành và đối tác thị trường.

Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Quảng Ninh mở rộng quan hệ hợp tác, kết nối với các trung tâm du lịch, thị trường khách và doanh nghiệp trên cả nước, qua đó góp phần kích cầu du lịch, xây dựng thêm sản phẩm, tour tuyến, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị từ hoạt động du lịch.