Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế

Quảng Ninh

Thông tin từ Cục Thống kê cho biết, ước tính GRDP quý III của thành phố Quảng Ninh tăng ấn tượng 15,04%, qua đó xếp thứ nhất trên cả nước. Tính chung 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố đạt 12,54%, tiếp tục giữ vững vị trí quán quân toàn quốc. Đây là minh chứng sinh động cho ý chí vươn lên mạnh mẽ của một đô thị trẻ năng động ngay trong năm đầu vận hành theo mô hình thành phố.

Du lịch là một trong những ngành mũi nhọn đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng ấn tượng của thành phố Quảng Ninh, khẳng định sức bật mạnh mẽ của một đô thị di sản năng động, hiện đại và không ngừng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Kết quả tự hào ấy bắt nguồn từ sự lãnh đạo, chỉ đạo khoa học, quyết liệt, sát sao của cấp ủy và chính quyền các cấp. Cùng với đó là sự vào cuộc tâm huyết, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, phát huy cao độ truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của vùng mỏ anh hùng.

Bên cạnh đó còn có sự đóng góp quan trọng từ tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó và sự đồng hành hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể Nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Sự chung sức đồng lòng đó đã biến những định hướng chiến lược thành những con số tăng trưởng thực chất, khẳng định vị thế cực tăng trưởng hàng đầu của khu vực phía Bắc.

Hòa chung không khí phấn khởi và niềm tự hào sau khi chính thức trở thành thành phố mới, những kỷ lục về kinh tế hôm nay tiếp thêm động lực to lớn cho Đảng bộ, quân và dân Quảng Ninh. Vùng đất di sản bên vịnh kỳ quan sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới sáng tạo, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển xanh, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.