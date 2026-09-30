Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh chủ trì hội nghị. Ảnh: Thu Chung

Ngày 30/9, ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy để nghe và cho ý kiến tình hình công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Trong 9 tháng năm 2026, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và nhiệm vụ công tác năm 2026.

Theo số liệu Cục Thống kê công bố, tăng trưởng kinh tế GRDP quý III của Thành phố tăng 15,04%; lũy kế 9 tháng tăng 12,54%, xếp thứ nhất cả nước.

Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội triển khai đúng tiến độ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Sản lượng than sạch, điện sản xuất vượt kịch bản 9 tháng; 12/12 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo dư địa đóng góp cho tăng trưởng cả năm.

Du lịch, xuất khẩu tăng trưởng khá, với tổng khách du lịch 9 tháng ước đạt 18,8 triệu lượt, trong đó khách quốc tế 4,21 triệu lượt; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3.545 triệu USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ.

Nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt kịch bản, 5/5 chỉ tiêu sản phẩm chủ yếu hoàn thành kịch bản; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 80.327 tỷ đồng, đạt 111,91% kịch bản thu 9 tháng, tăng 88,28% so với cùng kỳ, riêng thu tiền sử dụng đất đã vượt kế hoạch cả năm.

Dự kiến hết quý III giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 102% chỉ tiêu quý III; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 1.314 triệu USD. Toàn Thành phố thành lập mới 2.715 doanh nghiệp…

Ông Cao Tường Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Vân Đồn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Chung

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, những kết quả Quảng Ninh đạt được trong 9 tháng năm 2026 và trong suốt chặng đường phát triển vừa qua là thành quả của sự nỗ lực, cống hiến của nhiều thế hệ.

Vì vậy, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền Thành phố không chỉ là duy trì đà tăng trưởng trước mắt, mà quan trọng hơn là phải tạo dựng những nền tảng, dư địa và động lực phát triển cho các thế hệ mai sau.

Trong đó, phải tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm; đẩy mạnh phát triển kinh tế số, từng bước đưa kinh tế số trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế.

Cùng với phát triển kinh tế, phải đặc biệt chú trọng bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên, để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển và có cuộc sống ngày càng hạnh phúc.

Nghe và cho ý kiến về Đề án, dự thảo Nghị quyết về phát triển đặc khu Vân Đồn trở thành Khu kinh tế đặc biệt, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, tại lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập Thành phố Quảng Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định: “Quảng Ninh là đất của sóng lớn, cũng là đất của những bước đi lớn”.

Cụ thể hóa tinh thần đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu các mục tiêu phát triển của thành phố phải được đặt ở tầm cao hơn, với những bước đi mạnh mẽ và đột phá hơn.

Trong đó, đặc khu Vân Đồn phải là địa phương đi đầu trong đổi mới và phát triển. Định hướng phát triển Vân Đồn phải có tầm nhìn dài hạn, mục tiêu vượt trội, cao hơn yêu cầu chung của thành phố; đồng thời phải đi trước trong xây dựng mô hình tổ chức, phát triển đội ngũ cán bộ và hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù, đủ sức tạo ra những động lực phát triển mới.

Trên cơ sở những định hướng này, Bí thư Thành uỷ giao Đảng ủy đặc khu Vân Đồn tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Đề án để xin ý kiến các cấp có thẩm quyền để xem xét, quyết định