Dự kiến xem xét 29 nội dung tại kỳ họp thường lệ cuối năm

Tại hội nghị, thay mặt Tổ đại biểu, Giám đốc Sở Nội vụ Đỗ Thị Ninh Hường, đại biểu HĐND thành phố đã thông tin nhanh tới cử tri Cẩm Phả thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày (7-9/12), với 5 phiên làm việc: khai mạc; thảo luận tại tổ; thảo luận tại hội trường; chất vấn và trả lời chất vấn; bế mạc. Tại kỳ họp, HĐND thành phố dự kiến xem xét 29 nội dung theo đề nghị của Thường trực HĐND, UBND thành phố; trong đó, có 13 nội dung được xây dựng theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phường Cẩm Phả. Ảnh: Mạnh Trường (Q.M.G)

Tổ đại biểu cũng thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri phường Cẩm Phả gửi đến các kỳ họp trước đó của HĐND thành phố.

Cử tri phường Cẩm Phả phấn khởi trước những kết quả đạt được của thành phố và nội dung được HĐND thành phố dự kiến đưa vào xem xét, quyết nghị tại kỳ họp cuối năm. Trong đó, có nhiều nội dung quan trọng, được cử tri, nhân dân quan tâm, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội.

Giám đốc Sở Nội vụ Đỗ Thị Ninh Hường, đại biểu HĐND thành phố Quảng Ninh thông tin tới cử tri nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Ảnh: Mạnh Trường (Q.M.G)

Kiến nghị tháo gỡ thủ tục cấp diện tích mặt biển nuôi trồng thủy sản

Cử tri phường Cẩm Phả cũng kiến nghị đại biểu HĐND thành phố thực hiện đánh giá, giám sát đối với hoạt động của người hoạt động không chuyên trách tại thôn, khu dân cư để có lộ trình quan tâm hơn đối với đội ngũ này. Cùng với đó, nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh mở rộng chính sách sử dụng xe buýt miễn phí cho học sinh trên địa bàn; dành nguồn lực thỏa đáng triển khai đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các tuyến phố; ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ các thôn, khu phố đầu tư trang bị thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động...

Cử tri phường Cẩm Phả phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Trường (Q.M.G)

Cử tri cũng kiến nghị ngành Thuế rà soát, đồng bộ dữ liệu trong thu nộp thuế. UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn thủ tục cấp diện tích mặt biển trong nuôi trồng thủy sản đảm bảo nhanh, gọn, thuận lợi...

Thay mặt Tổ đại biểu số 4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Thị Minh Thanh tiếp thu những kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời, đề nghị đại diện các sở, ngành trao đổi, giải đáp thỏa đáng các kiến nghị thuộc thẩm quyền ngay tại hội nghị. Về phía phường Cẩm Phả, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, UBND phường cần chủ động phối hợp với các sở, ngành để trao đổi, tháo gỡ khó khăn, giải quyết nhu cầu chính đáng của cử tri.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Cẩm Phả. Ảnh: Mạnh Trường (Q.M.G)

Về những kiến nghị liên quan đến Nghị quyết số 27/NQ-HĐND và Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 25/8/2026 của HĐND tỉnh Quảng Ninh (nay là thành phố Quảng Ninh), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trịnh Thị Minh Thanh cho biết, sẽ giao các Ban HĐND thành phố thực hiện giám sát việc thực hiện. Qua đó, đánh giá một cách toàn diện, nếu thấy cần thiết thì đề xuất điều chỉnh, bổ sung mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ, thụ hưởng tùy theo điều kiện thực tế.