Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh vừa ban hành Thông báo số 15514/TB-SNN&MT, công bố danh sách các điểm neo đậu thường xuyên và tạm thời cho tàu hoạt động thủy sản trên địa bàn.

Quảng Ninh vừa công bố danh sách 72 điểm neo đậu tàu hoạt động thủy sản trên địa bàn, gồm 65 điểm neo đậu thường xuyên và 7 điểm neo đậu tạm thời.

Theo danh sách công bố, toàn thành phố có 72 điểm neo đậu tàu, gồm 65 điểm thường xuyên và 7 điểm tạm thời. Danh sách được tổng hợp từ kết quả rà soát của các địa phương, đơn vị liên quan và đề xuất bổ sung của UBND phường Móng Cái 3.

Việc công bố nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của UBND thành phố về tăng cường quản lý vùng bãi triều, khu neo đậu tàu thuyền nghề cá tại vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và các vùng nước trên địa bàn.

Đối với những điểm chưa có đầy đủ thông tin kỹ thuật, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát thực địa, xác nhận tọa độ, sơ đồ vùng nước, diện tích, sức chứa, mực nước và cỡ tàu phù hợp. Các thông số phải thống nhất theo hệ tọa độ VN-2000, bảo đảm đầy đủ hệ quy chiếu, phép chiếu, thứ tự trục tọa độ và đơn vị đo.

Riêng phường Móng Cái 3 phải rà soát, xác nhận phân loại 4 điểm neo đậu, tên địa danh, diện tích, sức chứa và các thông số kỹ thuật trước khi công bố chính thức.

Sở cũng đề nghị các địa phương công khai danh sách, thông báo rộng rãi đến chủ tàu, ngư dân; bố trí biển báo, chỉ dẫn để phương tiện neo đậu đúng vị trí. Đồng thời, xây dựng phương án quản lý tại từng điểm, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, ngăn chặn tình trạng lợi dụng khu neo đậu để khai thác thủy sản trái phép, sử dụng nghề, ngư cụ cấm hoặc khai thác khi chưa đủ điều kiện.

Những địa phương chưa có điểm neo đậu trong danh sách cần tiếp tục rà soát, xác định vị trí tạm thời phù hợp thực tế và công khai để chủ tàu chủ động thực hiện.

Thông báo số 15514/TB-SNN&MT thay thế Thông báo số 8729/TB-SNNMT-CCBTS ngày 30/6/2026. Các địa phương khi có khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh sách phải báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét.