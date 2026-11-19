Theo danh sách công bố, toàn thành phố có 72 điểm neo đậu tàu, gồm 65 điểm thường xuyên và 7 điểm tạm thời. Danh sách được tổng hợp từ kết quả rà soát của các địa phương, đơn vị liên quan và đề xuất bổ sung của UBND phường Móng Cái 3.

Việc công bố 72 điểm neo đậu nhằm tăng cường quản lý vùng bãi triều

Việc công bố nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của UBND thành phố về tăng cường quản lý vùng bãi triều, khu neo đậu tàu thuyền nghề cá tại vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và các vùng nước trên địa bàn.

Đối với những điểm chưa có đầy đủ thông tin kỹ thuật, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát thực địa, xác nhận tọa độ, sơ đồ vùng nước, diện tích, sức chứa, mực nước và cỡ tàu phù hợp. Các thông số phải thống nhất theo hệ tọa độ VN-2000, bảo đảm đầy đủ hệ quy chiếu, phép chiếu, thứ tự trục tọa độ và đơn vị đo.

Đối với phường Móng Cái 3 phải rà soát, xác nhận phân loại 4 điểm neo đậu, tên địa danh, diện tích, sức chứa và các thông số kỹ thuật trước khi công bố chính thức.

Quảng Ninh công bố 72 điểm neo đậu thủy sản

Sở NN&MT đề nghị các địa phương công khai danh sách, thông báo rộng rãi đến chủ tàu, ngư dân; bố trí biển báo, chỉ dẫn để phương tiện neo đậu đúng vị trí.

Đồng thời, xây dựng phương án quản lý tại từng điểm, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, ngăn chặn tình trạng lợi dụng khu neo đậu để khai thác thủy sản trái phép, sử dụng nghề, ngư cụ cấm hoặc khai thác khi chưa đủ điều kiện.