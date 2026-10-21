Quảng Ninh: Cô Tô kích cầu du lịch mùa thu - đông

Theo thống kê của địa phương, tính từ ngày 15.12.2025 đến hết tháng 9 năm nay, Cô Tô đón lượng khách du lịch đạt 357.687 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 2.667 lượt, các chỉ số đều tăng nhẹ so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt trên 1.213 tỉ đồng, tăng trên 10,4% so với cùng kỳ.

Để bảo đảm tốt việc đón tiếp du khách, thời gian qua, Cô Tô đã tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch. Các cơ sở được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ pháp lý, niêm yết giá, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm các điều kiện phục vụ khách.

Cảnh biển ở Cô Tô đẹp như một bức tranh

Trong 9 tháng đầu năm, Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra, hướng dẫn 56 cơ sở; trong tháng 5 hướng dẫn thêm 17 cơ sở lưu trú hoàn thiện hồ sơ và tháng 7 kiểm tra 7 cơ sở lưu trú.

Hiện trên địa bàn đặc khu có tổng số 292 cơ sở lưu trú, tăng 26 cơ sở so với cùng kỳ, với tổng số 3.282 phòng, tăng 372 phòng so với cùng kỳ. Trong đó, có 6 cơ sở lưu trú do doanh nghiệp đăng ký, quản lý và kinh doanh, với 287 phòng, bảo đảm đón tiếp và phục vụ du khách tương đối chu đáo.

Cùng với công tác quản lý, đặc khu tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng; rà soát, bổ sung 3 sản phẩm, gồm: Lễ Thượng cờ tại cột cờ chủ quyền, tham quan Miếu thờ thôn 2 và du lịch trải nghiệm gắn với phát triển nông nghiệp sinh thái biển.

Vẻ đẹp Cô Tô mùa thu - đông hút khách du lịch

Công tác chuyển đổi số và xúc tiến quảng bá tiếp tục được đẩy mạnh: Số hóa 100% các địa điểm tham quan trên App Cô Tô Digital, cập nhật dữ liệu 120 cơ sở lưu trú; phối hợp đón hơn 200 đơn vị famtrip, lữ hành và 4 đơn vị truyền thông; triển khai hệ thống wifi marketing công cộng tại Cầu cảng Cô Tô và Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, phục vụ truy cập wifi công cộng gắn với quảng bá thông tin du lịch.

Đối với Làng du lịch thông minh Hồng Vàn, địa phương tiếp tục gắn việc chỉnh trang cảnh quan, nhận diện điểm đến với chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt và quảng bá sản phẩm, dịch vụ; từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến xanh, thân thiện, văn minh.

Bên cạnh đó, Cô Tô không chỉ công bố ưu đãi mà chú trọng tổ chức lại sản phẩm, liên kết dịch vụ, chuẩn hóa thông tin và huy động doanh nghiệp cùng tham gia. Hội Du lịch Cô Tô chủ trì vận động các đơn vị vận tải đường thủy, lưu trú, nhà hàng, xe điện, lữ hành, dịch vụ du lịch xây dựng ưu đãi cụ thể, công khai, bảo đảm chất lượng và quyền lợi du khách. Cách làm này hướng tới chuỗi dịch vụ đồng bộ từ cảng Ao Tiên, tàu ra đảo, di chuyển, lưu trú, ăn uống đến tham quan, trải nghiệm.

Cô Tô áp dụng nhiều chương trình kích cầu du lịch

Cụ thể, điểm nhấn của chương trình là các gói sản phẩm liên kết vận tải, lưu trú, ăn uống, xe điện, tham quan và trải nghiệm. Trong đó, “Combo trọn gói 3 ngày 2 đêm” giá từ 1,6 triệu đồng/khách đoàn, áp dụng từ 1.10.2026 đến 20.4.2027, trừ lễ, Tết; dành cho đoàn từ 20 khách, gồm lưu trú, ăn sáng, 3 bữa chính, xe điện, vé tàu cao tốc 2 chiều và vé qua cảng Ao Tiên.

Bên cạnh đó, “Combo tiện lợi & tiết kiệm” hướng tới nhóm bạn trẻ, gia đình, khách nghỉ ngắn ngày, với mức 950.000 đồng/khách cho hành trình 2 ngày 1 đêm và 1,15 triệu đồng/khách cho hành trình 3 ngày 2 đêm. Gói gồm lưu trú, xe điện đón tiễn, phương tiện tham quan, vé tàu cao tốc 1 chiều và vé qua cảng Ao Tiên, giúp du khách chủ động trải nghiệm nhưng vẫn nắm trước chi phí cơ bản.

Không dừng ở các combo chung, ngay từ khi phát động, chương trình đã ghi nhận khoảng 20 cơ sở kinh doanh tham gia kích cầu, gồm khách sạn, homestay, nhà hàng. Nhiều khách sạn, homestay đưa ra mức 400.000-600.000 đồng/đêm; các nhà hàng Biển Đông, Thanh Úy, Đảo Ngọc, Sen Việt giảm 10-15%. Khi đặt trong chuỗi dịch vụ liền mạch, các ưu đãi này góp phần giảm tâm lý ngại chi phí, ngại di chuyển của du khách mùa thấp điểm.

Bãi biển Cô Tô vô cùng quyến rũ

Hiện Cô Tô đang áp dụng các chương trình kích cầu du lịch, tạo động lực để các cơ sở cùng nâng cao chất lượng dịch vụ, không chỉ ưu đãi giá. Khi du khách mùa thu - đông thường tìm sự yên tĩnh, thư thái, sự chuẩn bị chu đáo sẽ giúp Cô Tô đón dòng khách có chọn lọc, giàu trải nghiệm hơn.

Trong 3 tháng cuối năm, Cô Tô sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch. Theo đó, địa phương phát động chiến dịch truyền thông “Cô Tô mùa thu - Tự hào điểm đến ASEAN”, tập trung quảng bá thiên nhiên, văn hóa, con người, du lịch xanh, nghỉ dưỡng, ẩm thực và trải nghiệm đời sống đảo. Đồng thời, duy trì tuyên truyền, quảng bá hình ảnh điểm đến Cô Tô trên fanpage “Cô Tô hôm nay” và các nền tảng số.

Trong 9 tháng đầu năm, fanpage “Cô Tô hôm nay” đạt trên 2 triệu lượt xem và gần 155.000 lượt tương tác, là cơ sở để địa phương tiếp tục lan tỏa điểm đến trong mùa thu - đông. Đồng thời, địa phương tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ, giá cả, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; duy trì cảnh quan, vệ sinh tại các khu, điểm du lịch, bãi biển, khu dân cư.

Từ các combo cụ thể, ưu đãi dịch vụ đến sự vào cuộc của doanh nghiệp và truyền thông, Cô Tô đang từng bước kéo dài nhịp du lịch ngoài cao điểm hè. Khi cảnh quan mùa thu gắn với sản phẩm rõ ràng, dịch vụ có cam kết, biển đảo Cô Tô có thêm cơ hội hút khách bốn mùa, hấp dẫn và bền vững hơn.