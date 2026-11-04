Quảng Ninh có thêm 2 di tích quốc gia

Di tích lịch sử Vũng Đục

Di tích lịch sử Vũng Đục nằm ở phường Cẩm Phả, là nơi ghi dấu tội ác của thực dân Pháp từng dùng nơi đây để tra tấn và dìm sống nhiều chiến sĩ cách mạng, người dân yêu nước xuống biển. Hồ sơ ghi nhận hàng chục chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh tại đây trong những năm 1946-1949. Khu di tích và danh thắng Vũng Đục được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh năm 1999.

Di tích khảo cổ Thiên Long Uyển và bãi cọc Yên Đức ở phường Hoàng Quế. Năm 2013, khi đào ao, người dân phát hiện bãi cọc nằm gần sông Đá Bạc - con sông kết hợp với sông Giá để tạo thành sông Bạch Đằng lịch sử.

Cuối năm 2020, đầu năm 2021, trên diện tích gần 300 m² được khai quật khảo cổ tại Di tích Thiên Long Uyển, nay thuộc phường Hoàng Quế, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, phối hợp với Đại học Hạ Long và Bảo tàng Quảng Ninh đã phát hiện thêm 11 cột gỗ lớn, cột lớn nhất có đường kính 40 cm, cùng nhiều cọc nhỏ và dấu cọc gỗ. Kết quả xét nghiệm C14 cho thấy, niên đại cọc vào khoảng thế kỷ IV - III trước Công nguyên (thuộc Văn hóa Đông Sơn).

Tính đến nay, Quảng Ninh có tất cả 59 di tích quốc gia, trong đó có 8 di tích quốc gia đặc biệt. Hai di tích được xếp hạng không chỉ là niềm tự hào của nhân dân địa phương mà còn góp phần làm phong phú thêm hệ thống di sản văn hoá vật thể của Quảng Ninh.